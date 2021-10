Два изометрических ответвления Tomb Raider выйдут на Nintendo Switch в 2022 году

Компания Square Enix объявила о том, что два ответвления Tomb Raider выйдут на Nintendo Switch. Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris поступят в продажу для платформы Nintendo в следующем году. Обе игры были разработаны студией Crystal Dynamics, но за перенос их на Nintendo Switch отвечает компания Feral Interactive, которая ранее получила хвалебные отзывы за свои версии Alien: Isolation и GRID Autosport для портативно-стационарной системы.

Lara Croft and the Guardian of Light. Источник: Square Enix

Lara Croft and the Guardian of Light — это изометрический приключенческий экшен, вышедший на ПК, PlayStation 3, Xbox 360 и iOS в 2010 году. Игра рассказывает историю противостояния расхитительницы гробниц Лары Крофт и воскресшего в Центральной Америке двухтысячелетнего Хранителя тьмы Ксолотла.

Игрокам доступна одиночная кампания за Лару или же кооперативный режим на двух человек. При этом пользователь за вторым контроллером присоединяется в роли древнего воина майя Тотека, который может помочь авантюристке своим щитом (использовать его как платформу) и копьями (Лара сможет по ним забраться на стену).

Lara Croft and the Temple of Osiris. Источник: Square Enix

Lara Croft and the Temple of Osiris — продолжение первой части ответвления, которое вышло на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2014 году. Это тоже изометрический приключенческий экшен, однако уже с поддержкой до четырёх игроков, каждый из которых управляет персонажем со своими уникальными способностями.

В рамках того же анонса Square Enix сообщила, что мобильный экшен Tomb Raider Reloaded позволит игрокам выбрать голоса актрис Лары Крофт из всей классической серии: Шелли Блонд (Tomb Raider), Джудит Гиббинс (Tomb Raider II: The Dagger of Xian и Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft), Джонелл Эллиотт (Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness) и Кили Хоуз (Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary и Tomb Raider: Underworld).