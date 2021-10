Games with Gold в ноябре: Moving Out, Lego Batman 2, Kingdom Two Crowns и Rocket Knight

С 1 по 15 ноября будет доступна Rocket Knight, а с 16 ноября по конец месяца подписчики смогут бесплатно получить Lego Batman 2 DC Super Heroes. Кроме того, с 1 по 30 ноября для загрузки станет доступна Moving Out, а с 16 ноября по 15 декабря — Kingdom Two Crowns.

Корпорация Microsoft представила игры Games with Gold для Xbox One, Xbox Series X и S, которые станут доступны подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в ноябре.