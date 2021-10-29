Пользователи Oculus получат новые дома в метавселенной

Компания Meta (до недавнего времени Facebook) объявила о новом, «более социальном» домашнем пространстве для пользователей Oculus. Продукт, названный Horizon Home, представляет собой виртуальный дом, куда пользователи смогут приглашать друзей, чтобы вместе смотреть видео, играть в многопользовательские игры и делать многое другое.

Пользователи Oculus получат новые дома в метавселенной

theverge.com

Horizon Home присоединяется в Horizon Worlds, Horizon Workrooms и приложению для проведения мероприятий Horizon Venues, которые являются частями метавселенной Meta. В ходе презентации нового продукта, Meta продемонстрировала, как пользователи получают уведомления в VR-играх, а также на своих смартфонах в реальном мире, а затем попадают в одно и то же виртуальное пространство. В дополнение к презентации Horizon Home, Meta добавила в виртуальный мир аудиозвонки через Facebook Messenger.

Напомним, что сегодня компания Facebook объявила о переименовании в Meta. Компания заявляет, что новое название призвано продемонстрировать её приверженность идее метавселенной. Кроме того, так она перестанет ассоциироваться только с одним из своих продуктов, социальной сетью Facebook.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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