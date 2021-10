VR-версия Grand Theft Auto: San Andreas выйдет на Oculus Quest 2

Grand Theft Auto: San Andreas выйдет на Oculus Quest 2. VR-версия знаменитого криминального экшена от Rockstar Games была анонсирована во время презентации Connect. Компания Facebook сообщила, что издание для гарнитуры виртуальной реальности разрабатывалось «много лет».

Источник: Facebook

«Взгляните на Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас по-новому в ходе знакомства (повторного или первого) с одним из самых знаковых игровых открытых миров, — говорится в объявлении. — Это проект, над которым мы работаем много лет, и мы с нетерпением ждём возможности показать вам больше».

Неизвестно, какая именно версия Grand Theft Auto: San Andreas выйдет на Oculus Quest 2: оригинальная или обновлённая. Также ни основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), ни команда Oculus не объявили сроки выхода игры.

Недавно Rockstar Games анонсировала сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который включает переиздания Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. В ремастерах усовершенствуют управление, модели персонажей и транспорта, визуальные эффекты, включая освещение, тени, погоду и отражения, и многое другое.

Примечательно, что обновлённая версия Grand Theft Auto: San Andreas будет доступна отдельно в Xbox Game Pass с 11 ноября, а Grand Theft Auto III — в PlayStation Now с 7 декабря.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет 11 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.