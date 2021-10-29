В обзорном трейлере Shin Megami Tensei V рассказали о главных особенностях игры

Как и было обещано, на неделе после четвёртого выпуска новостей о Shin Megami Tensei V издательство Atlus представило новый трейлер своей японской ролевой игры для Nintendo Switch.

В обзорном трейлере Shin Megami Tensei V рассказали о главных особенностях игры

Источник изображения: Atlus

Обнародованный ролик получил название World in Ruins («Мир в руинах») и имеет обзорный характер: трёхминутное видео демонстрирует основные особенности Shin Megami Tensei V.

В частности, разработчики обещают потусторонний Токио, битвы с демонами (их можно вербовать и скрещивать друг с другом) и пошаговую боевую систему, завязанную на использовании уязвимостей врага.

Напомним, по сюжету главный герой — студент третьего курса — попадает в потусторонний мир Netherworld, становится «запретным существом» Nahobino и присоединяется к организации «Вефиль» в её борьбе против демонов.

Shin Megami Tensei V поступит в продажу 12 ноября текущего года. В день выхода на прилавки, помимо стандартного издания игры, ляжет и расширенное — с семью дополнениями в комплекте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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