В обзорном трейлере Shin Megami Tensei V рассказали о главных особенностях игры

Как и было обещано, на неделе после четвёртого выпуска новостей о Shin Megami Tensei V издательство Atlus представило новый трейлер своей японской ролевой игры для Nintendo Switch.

Источник изображения: Atlus

Обнародованный ролик получил название World in Ruins («Мир в руинах») и имеет обзорный характер: трёхминутное видео демонстрирует основные особенности Shin Megami Tensei V.

В частности, разработчики обещают потусторонний Токио, битвы с демонами (их можно вербовать и скрещивать друг с другом) и пошаговую боевую систему, завязанную на использовании уязвимостей врага.

Напомним, по сюжету главный герой — студент третьего курса — попадает в потусторонний мир Netherworld, становится «запретным существом» Nahobino и присоединяется к организации «Вефиль» в её борьбе против демонов.

Shin Megami Tensei V поступит в продажу 12 ноября текущего года. В день выхода на прилавки, помимо стандартного издания игры, ляжет и расширенное — с семью дополнениями в комплекте.



