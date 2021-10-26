Марсоходное приключение Opportunity расскажет историю отважного ровера NASA

Shiro Unlimited — издательский лейбл Shiro Games (Northgard) — и французская студия Dimanche Corp представили дебютный трейлер своего марсоходного приключения Opportunity.

Источник изображения: Steam

Opportunity расскажет историю отважного одноимённого ровера NASA, отправленного на Марс с целью поиска следов воды или жизни. Миссия была рассчитана на 90 дней, но растянулась на 15 лет.

Игрокам в роли Opportunity предстоит пережить подстерегающие на поверхности Красной планеты опасности и наконец выполнить поставленную задачу, попутно наслаждаясь «красотой и одиночеством» окружающего пространства.

Разработчики Opportunity обещают «разнообразие уникальных и ярких низкополигональных трёхмерных пейзажей», прокачку ровера с помощью новых модулей и «полностью оригинальный» акустический саундтрек.

Точной даты выхода у Opportunity пока нет, зато есть ориентировочные сроки релиза — 2022 год. Среди целевых платформ на данном этапе значится только Steam, где игру уже можно добавить в свой список желаемого.



