Яркое приключение не без недостатков: первые оценки Marvel\'s Guardians of the Galaxy

Marvel\'s Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября на ПК , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Наша рецензия на Marvel\'s Guardians of the Galaxy тоже опубликована. Денис Щенников оценил игру на 7,5/10, подытожив: «“Стражи Галактики”— хорошая компания на вечерок-другой. С ними можно душевно посидеть и похохмить. Но на исходе дня вы разойдётесь, и вряд ли соберётесь снова.»

В преддверии завтрашнего релиза Marvel's Guardians of the Galaxy на сайте агрегатора OpenCritic появились первые рецензии на игру . На момент публикации новости у проекта разработчиков из Eidos Montreal и издательства Square Enix есть 75 обзоров, а средний рейтинг составляет 81 балл из 100.