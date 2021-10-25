Яркое приключение не без недостатков: первые оценки Marvel's Guardians of the Galaxy

В преддверии завтрашнего релиза Marvel's Guardians of the Galaxy на сайте агрегатора OpenCritic появились первые рецензии на игру. На момент публикации новости у проекта разработчиков из Eidos Montreal и издательства Square Enix есть 75 обзоров, а средний рейтинг составляет 81 балл из 100.

Яркое приключение не без недостатков: первые оценки Marvel\'s Guardians of the Galaxy

Источник изображений: Steam

Рецензенты похвалили игру за увлекательную историю с проработанными персонажами, великолепную озвучку и запоминающийся саундтрек с хитами из восьмидесятых. Отдельного внимания критиков удостоились проработанные инопланетные пейзажи, спецэффекты и модели героев.

А вот повторяющиеся загадки с подчас неочевидными решениями, линейность в повествовании и недостаточное разнообразие в боях помешало отдельным авторам насладиться игрой в полной мере. К негативным моментам также следует отнести баги со звуком и графикой.

Яркое приключение не без недостатков: первые оценки Marvel's Guardians of the Galaxy

Наша рецензия на Marvel\'s Guardians of the Galaxy тоже опубликована. Денис Щенников оценил игру на 7,5/10, подытожив: «“Стражи Галактики”— хорошая компания на вечерок-другой. С ними можно душевно посидеть и похохмить. Но на исходе дня вы разойдётесь, и вряд ли соберётесь снова.»

Marvel\'s Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Riders Republic вновь дадут попробовать бесплатно — на этот раз на протяжении неделиRiders Republic вновь дадут попробовать бесплатно — на этот раз на протяжении недели
Тактика Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp для Nintendo Switch задержится до весны 2022 годаТактика Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp для Nintendo Switch задержится до весны 2022 года
Продвинутые версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения задержатся до 2022 годаПродвинутые версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения задержатся до 2022 года
Разработчики Starfield в новом видео рассказали о мире игрыРазработчики Starfield в новом видео рассказали о мире игры
Valve протестирует каждую игру в Steam на совместимость с портативной консолью Steam DeckValve протестирует каждую игру в Steam на совместимость с портативной консолью Steam Deck
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: первые 30 минут предстоящего экшена Marvel\'s Guardians of the Galaxy от создателей Deus ExВидео: первые 30 минут предстоящего экшена Marvel\'s Guardians of the Galaxy от создателей Deus Ex
Doom запустили в профиле Твиттера — в Сети уже появились первые спидраныDoom запустили в профиле Твиттера — в Сети уже появились первые спидраны
Пошаговое приключение Echo Generation выйдет 21 октября на консолях Xbox и ПК, но не в SteamПошаговое приключение Echo Generation выйдет 21 октября на консолях Xbox и ПК, но не в Steam
Life is Strange: True Colors получила оценки на уровне предыдущих частейLife is Strange: True Colors получила оценки на уровне предыдущих частей
Загробное приключение Spiritfarer получило второе контентное обновлениеЗагробное приключение Spiritfarer получило второе контентное обновление
Видео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True ColorsВидео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True Colors
Первые обзоры портативной консоли Steam Deck: консоль получилось удобной и весьма производительнойПервые обзоры портативной консоли Steam Deck: консоль получилось удобной и весьма производительной
Небольшая команда внутри Respawn Entertainment трудится над «одиночным приключением»Небольшая команда внутри Respawn Entertainment трудится над «одиночным приключением»
Антигравитационное приключение Tetragon доберётся до ПК и консолей в августеАнтигравитационное приключение Tetragon доберётся до ПК и консолей в августе
Оценки Scarlet Nexus: неплохой экшен с прекрасной боевой системойОценки Scarlet Nexus: неплохой экшен с прекрасной боевой системой
Последние новости
Подгружаем последние новости