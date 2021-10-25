Слухи: Xbox работает над ролевым экшеном в аниме-стилистике с саундтреком от Wu-Tang Clan

Недавно крупная утечка базы данных NVIDIA раскрыла множество кодовых названий потенциальных игр от различных издателей. Некоторые из них совпадают со слухами, о которых слышали инсайдеры, в том числе о Project Indus — 4X-стратегии от Oxide, которая выйдет на Xbox и ПК. Но есть ещё одна игра, которая была раскрыта — речь идёт о ролевом экшене с саундтреком от Wu-Tang Clan.

Слухи: Xbox работает над ролевым экшеном в аниме-стилистике с саундтреком от Wu-Tang Clan

Логотип Brass Lion Entertainment. Источник: Brass Lion Entertainment

Журналист Windows Central Джез Корден (Jez Corden) рассказал о том, что слышал об этой игре ещё несколько месяцев назад. Недавно эту информацию подтвердил Джефф Грабб (Jeff Grubb) в своём подкасте. Согласно их данным, разработкой проекта занимается студия Brass Lion Entertainment.

Brass Lion Entertainment — достаточно молодая студия, в состав которой входят ветераны индустрии. Она была основана Брайной Дебби Смит (Sleeping Dogs), Рашидом Редиком (The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout) и Манвиром Хейром (Mass Effect, Singularity). Инсайдеры считают, что команда создаёт ролевую игру под названием Shaolin в сотрудничестве с Xbox Game Studios.

Как поведал Джез Корден в своём подкасте Xbox Two, Shaolin — это ролевой экшен от третьего лица, ориентированный на ближний бой и кооперативный (до четырёх человек) игровой процесс. Планируется кампания на пару десятков часов с насыщенным эндгеймом, который включает в себя сезонный контент и другие обновления.

Вы сможете получать добычу, оружие, снаряжение и другие предметы как в процедурных подземельях эндгейма, так и в других специально разработанных событиях. Кроме того, похоже, что легендарная группа Wu-Tang Clan напишет саундтрек игры. Соучредитель Brass Lion Манвир Хейр (Manveer Heir) недавно разместил твит, ища потенциальных сотрудников для работы над грядущей «необъявленной ролевой игрой» в аниме-эстетике.

Впрочем, до официального анонса всё ещё может поменяться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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