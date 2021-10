Видео: первые 30 минут предстоящего экшена Marvel\'s Guardians of the Galaxy от создателей Deus Ex

Издателем Marvel’s Guardians of the Galaxy является Square Enix, а разработчиком — студия Eidos Montreal. Игра рассказывает о приключениях Звёздного лорда и его команды. По сюжету галактика оказалась на грани гибели, и ваш отряд, отношения в котором трещат по швам, вызывается её спасти.

Marvel’s Guardians of the Galaxy начинается с демонстрации юного Питера Квилла, но затем возвращается к настоящему. На первых этапах игры Стражи блуждают по Изолированной зоне, проскальзывая мимо силового поля Корпуса Новы. В ролике представлены исследование мира и диалоги, а также боевые сцены.

До релиза Marvel’s Guardians of the Galaxy осталось всего несколько дней. А пока издание GameSpot опубликовало первые 30 минут игры на Xbox Series X в разрешении 4K, которые дают хорошее представление о том, чего ожидать от проекта.