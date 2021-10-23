Тактика Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp для Nintendo Switch задержится до весны 2022 года

Компания Nintendo объявила о том, что тактическая стратегия Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp не выйдет 3 декабря, как было запланировано ранее. Теперь у игры новая дата релиза, и она весьма далеко от сегодняшнего дня.

Тактика Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp для Nintendo Switch задержится до весны 2022 года

Источник: Nintendo

Американское подразделение Nintendo заявило в Twitter, что релиз Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp теперь состоится на Nintendo Switch весной 2022 года.

«Игре просто нужно немного больше времени для доработки. Вы будете сражаться с Энди и друзьями уже скоро! Спасибо за ваше терпение», — добавила Nintendo of America.

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You\'ll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.#twitter#.com/dSi8VSsxTH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021

В Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp будут представлены обновлённые версии оригинальных тактических стратегий, вышедших на портативной консоли Game Boy Advance в 2001 и 2003 годах соответственно. Сборник разрабатывается силами студии WayForward, за плечами которой River City Girls и DuckTales: Remastered.

Advance Wars рассказывает историю войны народа Оранжевой звезды против фракции Голубой луны с последующим вмешательством других наций — Жёлтой кометы и Зелёной земли. Игрокам предстоит побеждать в пошаговых сражениях, уничтожая все вражеские отряды на карте или захватывая штабы противника.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp выйдет только на Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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