Тактика Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp для Nintendo Switch задержится до весны 2022 года

Компания Nintendo объявила о том, что тактическая стратегия Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp не выйдет 3 декабря, как было запланировано ранее. Теперь у игры новая дата релиза, и она весьма далеко от сегодняшнего дня.

Источник: Nintendo

Американское подразделение Nintendo заявило в Twitter , что релиз Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp теперь состоится на Nintendo Switch весной 2022 года.

«Игре просто нужно немного больше времени для доработки. Вы будете сражаться с Энди и друзьями уже скоро! Спасибо за ваше терпение», — добавила Nintendo of America.

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You\'ll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.#twitter#.com/dSi8VSsxTH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021