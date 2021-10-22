Октябрьское обновление Xbox принесло панель управления в 4K, ночной режим и быстрые настройки

Издательство Microsoft в своём официальном игровом новостном блоге сообщило о выпуске запланированного октябрьского обновления программного обеспечения для консолей семейства Xbox.

Октябрьское обновление Xbox принесло панель управления в 4K, ночной режим и быстрые настройки

Источник изображений: Xbox

Основными нововведениями вышедшего патча стали панель управления в разрешении 4K на Xbox Series X, ночной режим (его тестирование велось с начала августа) и быстрые настройки.

Увеличение разрешения панели управления Xbox Series X, путеводителя и других меню с 1080p до 2160p (4K) обеспечит повышенную чёткость и читаемость таких элементов пользовательского интерфейса, как игровые иконки и кнопки.

Октябрьское обновление Xbox принесло панель управления в 4K, ночной режим и быстрые настройки

Сравнение чёткости иконок при разрешении 1080p (снизу) и 4K (сверху)

Ночной режим представляет собой «набор настроек, которые регулируют источники освещения, сохраняют темноту в комнате в позднее время суток и поддерживают игроков со светочувствительностью».

Пользователи могут приглушить и настроить яркость экрана, кнопки питания на геймпаде и индикатора питания на консоли. Также доступно автоматическое включение или выключение этой функции и работа во временном промежутке.

Октябрьское обновление Xbox принесло панель управления в 4K, ночной режим и быстрые настройки

Ночной режим также добавляет настраиваемый фильтр синего света для экрана (только на Xbox Series X и S)

Что касается быстрых настроек, то они появились в меню Xbox и упрощают геймерам доступ к специальным возможностям. Персонализировать их теперь можно, не выходя из игры.

Команда Xbox заверила, что прислушивается к отзывам пользователей и концентрируется на пожеланиях сообщества: «Мы продолжаем работать над тем, чтобы использование консоли было как можно более приятным, и добавлять новые особенности».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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