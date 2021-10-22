Создатель Stardew Valley наконец анонсировал новую игру — ей оказался симулятор шоколатье в замке с привидениями

Гейм-дизайнер Эрик Барон (Eric Barone), также известный под псевдонимом ConcernedApe, в рамках специальной трансляции представил свою новую игру — ConcernedApe’s Haunted Chocolatier.

Источник изображений: Haunted Chocolatier

Как можно догадаться по названию, Haunted Chocolatier предложит взять на себя роль шоколатье в замке с привидениями. Геймерам предстоит собирать редкие ингредиенты, готовить шоколад и продавать его в своём магазине.

Барон отмечает, что Haunted Chocolatier включает намного больше перечисленного, однако на данном этапе вдаваться в детали не хочет, чтобы не ограничивать себя рамками какой-либо концепции.

Сообщается, что Haunted Chocolatier будет исключительно однопользовательской — мультиплеера в планах у Барона нет. Как игра связана со Stardew Valley и связана ли вообще, гейм-дизайнер пока не рассказывает.

«Как бы там ни было, на данном этапе всё это в основном разговоры. Хотя из собранного мной видео может показаться, что разработка игры продвинулась далеко, дел ещё целая куча», — отметил Барон.

Скриншоты ConcernedApe’s Haunted Chocolatier

Барон разрабатывает Haunted Chocolatier чуть больше года по вечерам и выходным, остальное время занимаясь Stardew Valley. Других людей к производству гейм-дизайнер привлекать не собирается (разве что для портирования и локализации).

Сроков выхода у ConcernedApe’s Haunted Chocolatier пока нет. На данном этапе игра заявлена только для ПК, однако Барон «твёрдо намерен» выпустить проект и на «других основных платформах».



