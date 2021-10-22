Nintendo исправила ошибку в Metroid Dread, которая мешала пройти игру

Nintendo выпустила обновление для приключенческого экшена Metroid Dread, которое исправило ошибку, мешавшую прохождению игры. Ранее разработчик принёс извинения за баг.

Nintendo исправила ошибку в Metroid Dread, которая мешала пройти игру

Источник: Nintendo

Ошибка возникала ближе к концу прохождения: если геймеры уничтожали дверь, когда на ней установлен маркер на карте, то игра принудительно закрывалась. Nintendo тогда заявила, что готовит патч для предотвращения этой ошибки, который должен быть доступен в октябре 2021 года. И вот обновление вышло.

«Исправлена ошибка, из-за которой, если метка карты была помещена на определённый вход на экране карты (дверь была разрушена лучом, полученным в конце игры), разрушение этого входа в конце игры приводило к принудительному завершению работы с сообщением ?Программа закрыта, потому что произошла ошибка?», — говорится в описании обновления. Также было исправлено «несколько других проблем» для улучшения общего игрового процесса.

Metroid Dread — первая двухмерная игра в основной серии за почти двадцать лет. Она вышла 8 октября этого года только на Nintendo Switch. Игру разработала студия MercurySteam, ранее выпустившая Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate и Metroid: Samus Returns.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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