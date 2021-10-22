AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа

Компании AMD и Microsoft выпустят ограниченный тираж графических ускорителей Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Limited Edition, созданных по мотивам готовящейся к релизу игры Halo Infinite. Карта оснащена эталонной системой охлаждения, которая раскрашена в цвета брони главного героя игры Мастера Чифа Mjolnir Powered Assault Armor Mark VII.

Обе компании не сообщили технических характеристик видеокарты, но, весьма вероятно, они повторяют эталонные спецификации. Кратко напомним, что в основе Radeon RX 6900 XT применяется чип Navi 21 XTX на базе графической архитектуры AMD RDNA 2. В его состав входят 80 исполнительных блоков с 5120 потоковыми процессорами, 80 блоков ускорения операций трассировки лучей, 320 текстурных блоков и 128 блоков растеризации. Эталонный рабочий диапазон частот GPU составляет от 2015 (игровая) до 2250 (максимальная) МГц.

Студия-разработчик 343 Industries, создавшая Halo Infinite, тесно сотрудничала с AMD, поэтому игра оптимизирована для использования с процессорами Ryzen и видеокартами Radeon. В игре заявлена поддержка технологии FreeSync Premium Pro, однако поддержка трассировки лучей будет добавлена уже после релиза игры с одним из патчей. О возможной поддержке технологий интеллектуального масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) или NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) пока ничего неизвестно.

Halo Infinite на ПК получила поддержку сверхшироких мониторов (элементы интерфейса можно перемещать куда угодно), она будет поставляться со встроенным античитом и сумеет синхронизироваться с RGB-подсветкой устройств ввода. Сохранения в ПК-версии Halo Infinite можно перенести на консоль и наоборот, как и прогресс в сетевом режиме.

С 26 октября AMD собирается запустить акцию, в рамках которой покупатели определённых моделей видеокарт Radeon и процессоров Ryzen смогут получить в качестве подарка месячную подписку на игровой сервис Xbox Game Pass для ПК. Что касается самой игры Halo Infinite, то её релиз состоится 8 декабря текущего года для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S.



