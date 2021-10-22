AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа

AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа

Компании AMD и Microsoft выпустят ограниченный тираж графических ускорителей Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Limited Edition, созданных по мотивам готовящейся к релизу игры Halo Infinite. Карта оснащена эталонной системой охлаждения, которая раскрашена в цвета брони главного героя игры Мастера Чифа Mjolnir Powered Assault Armor Mark VII.

Обе компании не сообщили технических характеристик видеокарты, но, весьма вероятно, они повторяют эталонные спецификации. Кратко напомним, что в основе Radeon RX 6900 XT применяется чип Navi 21 XTX на базе графической архитектуры AMD RDNA 2. В его состав входят 80 исполнительных блоков с 5120 потоковыми процессорами, 80 блоков ускорения операций трассировки лучей, 320 текстурных блоков и 128 блоков растеризации. Эталонный рабочий диапазон частот GPU составляет от 2015 (игровая) до 2250 (максимальная) МГц.

AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа

AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа

Студия-разработчик 343 Industries, создавшая Halo Infinite, тесно сотрудничала с AMD, поэтому игра оптимизирована для использования с процессорами Ryzen и видеокартами Radeon. В игре заявлена поддержка технологии FreeSync Premium Pro, однако поддержка трассировки лучей будет добавлена уже после релиза игры с одним из патчей. О возможной поддержке технологий интеллектуального масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) или NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) пока ничего неизвестно.

AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа

AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа
AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа

Halo Infinite на ПК получила поддержку сверхшироких мониторов (элементы интерфейса можно перемещать куда угодно), она будет поставляться со встроенным античитом и сумеет синхронизироваться с RGB-подсветкой устройств ввода. Сохранения в ПК-версии Halo Infinite можно перенести на консоль и наоборот, как и прогресс в сетевом режиме.

С 26 октября AMD собирается запустить акцию, в рамках которой покупатели определённых моделей видеокарт Radeon и процессоров Ryzen смогут получить в качестве подарка месячную подписку на игровой сервис Xbox Game Pass для ПК. Что касается самой игры Halo Infinite, то её релиз состоится 8 декабря текущего года для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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