Разработчики Starfield в новом видео рассказали о мире игры

Компания Bethesda опубликовала новое видео, посвящённое ролевой игре Starfield. В представленном материале (геймплея там снова нет) разработчики рассказали об Освоенных системах — части здешней звёздной вселенной.

Разработчики Starfield в новом видео рассказали о мире игры

Источник изображения: Bethesda.net

Действие Starfield разворачивается в 2330 году в «относительно небольшой» области Млечного пути, которая простирается на 50 световых лет от Солнечной системы.

Примерно за 20 лет до начала событий игры две крупнейшие фракции в Освоенных системах — Объединённые Колонии и Содружество Свободных Звёзд — начали кровопролитную войну.

Со временем между сторонами конфликта установился хрупкий мир, но спокойствие в Освоенных системах так и не наступило. Беспечных искателей приключений везде могут подстерегать наёмники, пираты и даже религиозные фанатики.

В какой-то момент главному герою придётся вступить в исследовательскую организацию «Созвездие», которая занимается раскрытием тайн галактики. Исследование самых отдалённых уголков Освоенных систем в составе «Созвездия» станет первоочередной задачей для игрока.

Релиз Starfield запланирован на 11 ноября 2022 года на PC, Xbox Series X и S. Есть все основания полагать, что новая игра никогда не доберётся до консолей PlayStation.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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