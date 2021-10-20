Продвинутые версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения задержатся до 2022 года

Польская студия CD Projekt RED в своём официальном микроблоге объявила о вынужденном переносе релиза Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt на консолях нынешнего поколения.

Источник изображений: CD Projekt RED

Напомним, в рамках сентябрьского финансового отчёта CD Projekt сообщила, что планирует выпустить улучшенные версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt в конце текущего года, однако допускала возможность задержки.

Как стало известно, оба проекта не успеют к намеченному сроку. Релиз Cyberpunk 2077 на PS5, Xbox Series X и S теперь ожидается в первом квартале 2022 года, а The Witcher 3: Wild Hunt — во втором квартале 2022-го.

Сообщается, что CD Projekt RED решилась на перенос обоих проектов в связи с рекомендациями от команд разработки: «Сожалеем насчёт увеличенного периода ожидания, но мы не хотим напортачить».

И в Cyberpunk 2077, и в The Witcher 3: Wild Hunt на новых консолях обещают весь вышедший контент в комплекте и разнообразные технические улучшения. «Ведьмак 3» также получит ряд бесплатных DLC по мотивам сериала от Netflix.



