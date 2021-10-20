Продвинутые версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения задержатся до 2022 года

Польская студия CD Projekt RED в своём официальном микроблоге объявила о вынужденном переносе релиза Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt на консолях нынешнего поколения.

Продвинутые версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения задержатся до 2022 года

Источник изображений: CD Projekt RED

Напомним, в рамках сентябрьского финансового отчёта CD Projekt сообщила, что планирует выпустить улучшенные версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt в конце текущего года, однако допускала возможность задержки.

Как стало известно, оба проекта не успеют к намеченному сроку. Релиз Cyberpunk 2077 на PS5, Xbox Series X и S теперь ожидается в первом квартале 2022 года, а The Witcher 3: Wild Hunt — во втором квартале 2022-го.

Продвинутые версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения задержатся до 2022 года

Сообщается, что CD Projekt RED решилась на перенос обоих проектов в связи с рекомендациями от команд разработки: «Сожалеем насчёт увеличенного периода ожидания, но мы не хотим напортачить».

И в Cyberpunk 2077, и в The Witcher 3: Wild Hunt на новых консолях обещают весь вышедший контент в комплекте и разнообразные технические улучшения. «Ведьмак 3» также получит ряд бесплатных DLC по мотивам сериала от Netflix.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консоляхВ ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консолях
Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»
Утечка: подробности и системные требования сборника переизданий GTA засветились на сайте RockstarУтечка: подробности и системные требования сборника переизданий GTA засветились на сайте Rockstar
Valve запретила игры с NFT и блокчейном в SteamValve запретила игры с NFT и блокчейном в Steam
Слух: Bluepoint разрабатывает ремастер Bloodborne, порт на PC и Bloodborne 2Слух: Bluepoint разрабатывает ремастер Bloodborne, порт на PC и Bloodborne 2
Блок рекламы


Похожие новости
Вингсьют стал главной звездой нового геймплейного ролика перезапуска Saints RowВингсьют стал главной звездой нового геймплейного ролика перезапуска Saints Row
Пробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS StoreПробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS Store
God of War Ragnarok перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил КратосаGod of War Ragnarok перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил Кратоса
Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версииПродажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии
Сборник Life is Strange Remastered Collection задержится до 1 февраля 2022 годаСборник Life is Strange Remastered Collection задержится до 1 февраля 2022 года
Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши
Версии Sherlock Holmes Chapter One для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель относительно изданий для остальных платформВерсии Sherlock Holmes Chapter One для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель относительно изданий для остальных платформ
Снижены системные требования королевской битвы Vampire: The Masquerade — BloodhuntСнижены системные требования королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt
Надежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеераНадежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеера
Xuan-Yuan Sword VII доберётся до консолей прошлого поколения 30 сентябряXuan-Yuan Sword VII доберётся до консолей прошлого поколения 30 сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости