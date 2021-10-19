Платформа по доставке еды вместе с киберспортивной организацией снимет фильм про Dota 2

Компания Foodpanda, занимающаяся доставкой еды, в партнерстве с киберспортивной организацией One Esports выпустит документальный сериал о турнире The International по Dota 2.

The Drum

Доставка еды пользуется популярностью среди игроков. Именно поэтому платформа по доставке решила выпустить сериал про азиатских киберспортсменов, побеждающих в турнирах по Dota 2

С первого взгляда кажется, что это очень странная коллаборация — доставка еды с киберспортивной командой. Возможно, кто-то из топ-менеджмента стартапа Foodpanda просто фанатеет от Dota 2 и решил таким образом поддержать топовых игроков, рассказав о них в новом сериале. Этого мы не знаем, однако сама Foodpanda, которая кстати позиционирует себя как крупнейшую платформу по доставке еды в Азии, заявляет, что связь между их бизнесом и киберспортом прямая: геймеры очень часто пользуются услугами доставки, предпочитая не отрываться от тренировок.

Какая бы ни была мотивация у основателей азиатской компании, их сериал может стать довольно успешным на фоне растущего интереса к киберспорту. Мы уверены, что интерес к этому спорту будет только расти, учитывая увеличивающиеся суммы призовых в турнирах — например, в этом году на The International 10 были разыграны $40 миллионов.

Новый сериал, который выпустят компании в рамках коллаборации, получит название «Герои игры». В нем будут представлены эксклюзивные, ранее не опубликованные кадры с чемпионатов и из-за кулис. В том числе будут представлены стратегии, секреты побед и проблемы, с которыми пришлось столкнуться спортсменам во время одного из крупнейших турниров по Dota 2.

Документальный фильм, состоящий из двух частей, расскажет о трех командах, которые соревнуются в одном из крупнейших киберспортивных турниров Dota 2 в Сингапуре: Evil Geniuses, Fnatic и OB Neon. Эксклюзивные интервью с игроками, тренерами и ветеранами отрасли расскажут о взлетах и падениях игроков на пути к победам. Конечно, так как Foodpanda представляет азиатский рынок, в центре повествования сериала будут именно азиатские команды.



