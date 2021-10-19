Вингсьют стал главной звездой нового геймплейного ролика перезапуска Saints Row

Портал Game Informer в рамках месяца эксклюзивных премьер по перезапуску Saints Row от Deep Silver и Volition представил новый отрывок игрового процесса из грядущего экшена в открытом мире.

Источник изображения: Deep Silver

Обнародованный Game Informer ролик длится чуть менее полутора минут и демонстрирует использование вингсьюта — одного из заявленных средств передвижения по внутриигровому миру Saints Row.

Как можно почерпнуть из видео, костюм-крыло в новой Saints Row позволят использовать не только для непринуждённых полётов над городом, но и в целях побыстрее добраться до очередной миссии.

Отрывок заканчивается на перестрелке с представителями бандитской группировки «Идолов», которой наравне с «Пантерами» и «Маршалами» будут противостоять главные герои игры.

Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Проект расскажет о попытках четверых юных друзей — Нины, Кевина, Элая и Босса (персонаж игрока) — сформировать банду «Святых».



