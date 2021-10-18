Riders Republic вновь дадут попробовать бесплатно — на этот раз на протяжении недели

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Ubisoft Annecy на официальном сайте своей многопользовательской игры об экстремальных видах спорта Riders Republic анонсировали ещё один период пробного доступа к проекту.

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, с 12 по 13 октября с Riders Republic уже можно было ознакомиться бесплатно. Тогда это могли сделать лишь пользователи Ubisoft Connect, а в этот раз акция посетит больше целевых платформ.

Как стало известно, с 21 по 27 октября на PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S пройдёт бесплатная пробная неделя Riders Republic. Начало и окончание периода назначены на утро в указанные дни.

Пробная версия рассчитана на четыре часа (с опцией переноса прогресса). Участников также приглашают в «Безумное испытание», за успешное прохождение которого можно выиграть золотое издание Riders Republic и велосипед.

Релиз Riders Republic ожидается 28 октября текущего года. В ходе пробного периода геймерам будут доступны все пять путей развития и многопользовательские режимы «Массовый заезд», «Дуэль», «Битва трюков» и «Все против всех».



