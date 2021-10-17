Doom запустили в профиле Твиттера — в Сети уже появились первые спидраны

 Теперь убивать чертей можно без отрыва от социальных сетей.

Doom запустили в профиле Твиттера — в Сети уже появились первые спидраны

Если вы уже наигралсь в Doom на калькуляторе, время попробовать кое-что новенькое!

Легендарный Doom запускали на самых разных предметах и гаджетах: на тесте на беременность, на 100 фунтах заплесневелого картофеля, на дисплее, на котором отображается ваш заказ в ресторане, и даже на некоторых овцах в Minecraft.

Свежим дополнением к списку этих странных вещей стало не что иное, как Twitter, в частности — бот Tweet2Doom, который позволяет любому, у кого есть немного терпения, играть в игру непосредственно через платформу социальных сетей. Движение и взаимодействие обрабатываются с помощью базового языка сценариев, который вводится через ответные твиты, отправляемые боту; эти инструкции преобразуются в видео самой игры, которое транслируется пользователю через ответный твит. Каждый твит также генерирует новый игровой инстанс, так что вы буквально продлеваете игровую сессию, пока твитите боту команды.

Процесс прост, хотя у него и есть несколько синтаксических правил. Так что придется набраться терпения, чтобы понять, как работает сценарий. Чтобы начать новую игру, вы должны отправить абракадабру в духе «/ play x ,, e ,, e ,, e ,, 50-, 50-u, 15-f».

Автор проекта, Георгий Герганов, составил туториал, который поможет вам начать играть в Doom в Твиттере. Все действия в данном случае описываются специальными командами, список которых можно увидеть на этих скриншотах:

Doom запустили в профиле Твиттера — в Сети уже появились первые спидраны
Doom запустили в профиле Твиттера — в Сети уже появились первые спидраны
Doom запустили в профиле Твиттера — в Сети уже появились первые спидраны
Doom запустили в профиле Твиттера — в Сети уже появились первые спидраны


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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