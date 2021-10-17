Valve запретила игры с NFT и блокчейном в Steam

Игры, использующие технологию блокчейн или позволяющие пользователям производить операции с NFT или криптовалютой, будут запрещены в Steam, согласно новому правилу Valve. На это изменение указал разработчик SpacePirate, создающий игру на основе NFT. По его словам, это нововведение связано с тем, что Valve не разрешает использование игровых предметов, которые могут иметь реальную ценность.

theverge.com

Steam имеет длинную историю принятия спорных решений о модерации, особенно когда речь идёт об играх с сексуальным содержанием. Однако в случае с запретом блокчейн-контента не похоже, что пользователи недовольны. Большинство людей, которые ответили на твит SpacePirate, хвалят Valve за этот шаг или высмеивают тех, кто этим расстроен.

Обоснование блокировки игр с блокчейном нежеланием Valve придавать реальную стоимость внутриигровым предметам выглядит как минимум неоднозначно, а скорее даже лицемерно. Достаточно вспомнить огромные коммерческие сообщества, которые сформировались вокруг таких вещей, как скины для CS:GO и шляпы для Team Fortress 2. Однако блокировка NFT может быть связана с их не лучшей репутацией на платформе. Достаточно вспомнить ситуацию с Evolved Apes, где разработчик продавал NFT, обещая, что они будут включены в файтинг, а после получения денег перестал выходить на связь.

theverge.com

Steam — один из самых известных магазинов компьютерных игр, но далеко не единственный. Решение Valve об отказе от блокчейн-контента в теории может привести к оттоку пользователей, однако вряд ли он будет большим. Напомним, что не так давно Epic Games заявила, что не заинтересована в NFT, хотя пока не ясно, относится ли это только к играм, которые выпускает компания, или ко всему контенту в её магазине.



