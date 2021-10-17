Valve запретила игры с NFT и блокчейном в Steam

Игры, использующие технологию блокчейн или позволяющие пользователям производить операции с NFT или криптовалютой, будут запрещены в Steam, согласно новому правилу Valve. На это изменение указал разработчик SpacePirate, создающий игру на основе NFT. По его словам, это нововведение связано с тем, что Valve не разрешает использование игровых предметов, которые могут иметь реальную ценность.

Valve запретила игры с NFT и блокчейном в Steam

theverge.com

Steam имеет длинную историю принятия спорных решений о модерации, особенно когда речь идёт об играх с сексуальным содержанием. Однако в случае с запретом блокчейн-контента не похоже, что пользователи недовольны. Большинство людей, которые ответили на твит SpacePirate, хвалят Valve за этот шаг или высмеивают тех, кто этим расстроен.

Обоснование блокировки игр с блокчейном нежеланием Valve придавать реальную стоимость внутриигровым предметам выглядит как минимум неоднозначно, а скорее даже лицемерно. Достаточно вспомнить огромные коммерческие сообщества, которые сформировались вокруг таких вещей, как скины для CS:GO и шляпы для Team Fortress 2. Однако блокировка NFT может быть связана с их не лучшей репутацией на платформе. Достаточно вспомнить ситуацию с Evolved Apes, где разработчик продавал NFT, обещая, что они будут включены в файтинг, а после получения денег перестал выходить на связь.

Valve запретила игры с NFT и блокчейном в Steam

theverge.com

Steam — один из самых известных магазинов компьютерных игр, но далеко не единственный. Решение Valve об отказе от блокчейн-контента в теории может привести к оттоку пользователей, однако вряд ли он будет большим. Напомним, что не так давно Epic Games заявила, что не заинтересована в NFT, хотя пока не ясно, относится ли это только к играм, которые выпускает компания, или ко всему контенту в её магазине.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Продажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копийПродажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копий
В ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консоляхВ ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консолях
Украинский стартап Party.Space привлек $1 миллион инвестицийУкраинский стартап Party.Space привлек $1 миллион инвестиций
Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»
Сегодня в грядущую Riders Republic от Ubisoft можно поиграть бесплатноСегодня в грядущую Riders Republic от Ubisoft можно поиграть бесплатно
Блок рекламы


Похожие новости
Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»
Apple не создала ни одной игры, но остается самым успешным игроком отраслиApple не создала ни одной игры, но остается самым успешным игроком отрасли
Valve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденноеValve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденное
Видео: вступление игры, открытый мир и кооператив в новых геймплейных роликах Far Cry 6 от журналистов и блогеровВидео: вступление игры, открытый мир и кооператив в новых геймплейных роликах Far Cry 6 от журналистов и блогеров
Пошаговое приключение Echo Generation выйдет 21 октября на консолях Xbox и ПК, но не в SteamПошаговое приключение Echo Generation выйдет 21 октября на консолях Xbox и ПК, но не в Steam
Режиссёр The Last of Us Part II показал первый кадр из сериала HBO по мотивам первой игрыРежиссёр The Last of Us Part II показал первый кадр из сериала HBO по мотивам первой игры
Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши
Еженедельный чарт Steam: лидером стала Deathloop, а следом идёт Tales of AriseЕженедельный чарт Steam: лидером стала Deathloop, а следом идёт Tales of Arise
Новый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного герояНовый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного героя
Разработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о нейРазработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о ней
Последние новости
Подгружаем последние новости