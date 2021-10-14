Продолжение истории Тёмного эфира, артефакты и окружённый Сталинград: детали зомби-режима Call of Duty: Vanguard

Как и было обещано, вскоре после публикации трейлера «Зомби» издательство Activision поделилось новыми подробностями режима, разработанного студией Treyarch для предстоящего военного шутера Call of Duty: Vanguard.

Продолжение истории Тёмного эфира, артефакты и окружённый Сталинград: детали зомби-режима Call of Duty: Vanguard

Источник изображений: Activision

Зомби-режим Call of Duty: Vanguard продолжает и расширяет начатую Black Ops Cold War историю: нацистский ускоритель частиц «Проект "Конечная станция"» пробил дыру между измерениями и открыл доступ к Тёмному эфиру.

Из Тёмного эфира в реальный мир попало пять артефактов, связанных с его могущественными обитателями: Кортифекс Бессмертный, Сараксис Тень, Нортикус Завоеватель, Инвиктор Разрушитель и Беллекар Колдун.

Продолжение истории Тёмного эфира, артефакты и окружённый Сталинград: детали зомби-режима Call of Duty: Vanguard

Кампания зомби-режима Call of Duty: Vanguard называется Der Anfang («Начало»)

Перечисленные существа из Тёмного эфира передают исполнителям-людям (управляемым персонажам зомби-режима) посредством этих самых реликвий свои силы вроде морозного удара и огненного кольца.

Ещё одно умение — оживлять мёртвых — благодаря Кортифексу Бессмертному досталось оберфюреру Вольфраму Вон Листу, который со своей армией зомби намерен промаршировать через всю Европу, начиная со Сталинграда.

Продолжение истории Тёмного эфира, артефакты и окружённый Сталинград: детали зомби-режима Call of Duty: Vanguard

Исполнители Vanguard прибывают в Сталинград остановить злодея, но усилиями Кортифекса оказываются заперты в пределах города. На стороне героев будет демонолог Габриэль Крафт, который был вынужден помогать Вон Листу в его изысканиях.

Противостоять бойцам Vanguard будут многочисленные виды зомби, включая базовых, вооружённых пулемётами тяжеловесных штурмовиков и стремительных взрывных крикунов.

Продолжение истории Тёмного эфира, артефакты и окружённый Сталинград: детали зомби-режима Call of Duty: Vanguard

Разработчики также обещают расширяющуюся с продвижением по сюжету базу, системы рун и случайных улучшений (алтарь ковенантов), кроссплей, общий боевой пропуск и прогресс (в мультиплеере, «Зомби» и Warzone).

Call of Duty: Vanguard поступит в продажу 5 ноября текущего года для PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Помимо зомби-режима и мультиплеера, в игре будет традиционная сюжетная кампания.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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