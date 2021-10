Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»

Disney и Lucasfilm в публикации на официальном сайте Star Wars представили план по анонсу нового продукта по мотивам «звёздной» вселенной каждый вторник до конца текущего года.

Источник изображения: Star Wars

Инициатива получила название Bring Home the Bounty и в большинстве своём будет посвящена разнообразным тематическим товарам (фигурки, одежда, книги и так далее), однако в кампании, судя по всему, найдётся место и видеоигровому контенту.

В обнародованном Disney и Lucasfilm расписании Bring Home the Bounty (см. изображение ниже) на 14 декабря намечен анонс, обозначенный контроллером. Вероятно, речь идёт о новой игре по «Звёздным войнам».

По неподтверждённой информации от инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), неанонсированной игрой по мотивам Star Wars в настоящее время занимается французская студия Quantic Dream.

Кроме того, за последние месяцы было представлено сразу несколько проектов в «звёздной» вселенной, включая ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic и экшен в открытом мире от Massive Entertainment.