Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»

Disney и Lucasfilm в публикации на официальном сайте Star Wars представили план по анонсу нового продукта по мотивам «звёздной» вселенной каждый вторник до конца текущего года.

Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»

Источник изображения: Star Wars

Инициатива получила название Bring Home the Bounty и в большинстве своём будет посвящена разнообразным тематическим товарам (фигурки, одежда, книги и так далее), однако в кампании, судя по всему, найдётся место и видеоигровому контенту.

В обнародованном Disney и Lucasfilm расписании Bring Home the Bounty (см. изображение ниже) на 14 декабря намечен анонс, обозначенный контроллером. Вероятно, речь идёт о новой игре по «Звёздным войнам».

Disney намекнула на скорый анонс новой игры по «Звёздным войнам»

По неподтверждённой информации от инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), неанонсированной игрой по мотивам Star Wars в настоящее время занимается французская студия Quantic Dream.

Кроме того, за последние месяцы было представлено сразу несколько проектов в «звёздной» вселенной, включая ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic и экшен в открытом мире от Massive Entertainment.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Продажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копийПродажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копий
В ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консоляхВ ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консолях
Sega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a DragonSega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a Dragon
Это не Mortal Kombat: PETA попросила Ubisoft убрать из Far Cry 6 петушиные боиЭто не Mortal Kombat: PETA попросила Ubisoft убрать из Far Cry 6 петушиные бои
Apple не создала ни одной игры, но остается самым успешным игроком отраслиApple не создала ни одной игры, но остается самым успешным игроком отрасли
Блок рекламы


Похожие новости
Apple не создала ни одной игры, но остается самым успешным игроком отраслиApple не создала ни одной игры, но остается самым успешным игроком отрасли
Видео: вступление игры, открытый мир и кооператив в новых геймплейных роликах Far Cry 6 от журналистов и блогеровВидео: вступление игры, открытый мир и кооператив в новых геймплейных роликах Far Cry 6 от журналистов и блогеров
Режиссёр The Last of Us Part II показал первый кадр из сериала HBO по мотивам первой игрыРежиссёр The Last of Us Part II показал первый кадр из сериала HBO по мотивам первой игры
Создатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon RoarsСоздатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars
Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши
Слухи: авторы Detroit: Become Human работают над игрой по «Звёздным войнам»Слухи: авторы Detroit: Become Human работают над игрой по «Звёздным войнам»
Новый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного герояНовый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного героя
Разработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о нейРазработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о ней
Создатели сетевой ролевой игры Book of Travels рассказали о причинах и последствиях недавнего переносаСоздатели сетевой ролевой игры Book of Travels рассказали о причинах и последствиях недавнего переноса
Авторы The Last of Us Part II активно ищут разработчиков для многопользовательской игрыАвторы The Last of Us Part II активно ищут разработчиков для многопользовательской игры
Последние новости
Подгружаем последние новости