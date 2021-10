В ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консолях

Как и было обещано, студия Rockstar Games сняла с продажи в цифровых магазинах оригинальные версии своих боевиков в открытом мире Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

Источник изображений: Rockstar Games

О том, что GTA III, Vice City и San Andreas пропадут с виртуальных полок, стало известно на прошлой неделе. Инициатива была вызвана анонсом сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, включающего ремастеры всех трёх игр.

К настоящему моменту GTA III, Vice City и San Andreas уже нельзя купить ни в Steam, ни в PlayStation Store, ни в Microsoft Store, ни даже в цифровом магазине Rockstar Games. Версии для iOS и Android пока в порядке.

Печальный вид страницы GTA III в Steam после снятия с продажи

Примечательно, что Rockstar Games не стала дожидаться запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, чтобы снять с продажи классические версии. У сборника пока нет точной даты выхода.

Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition ожидается до конца года на PC (Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S, а в первой половине 2022-го — на iOS и Android.