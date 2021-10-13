Космическая MMO-игра EVE Online получила обновлённый клиент для macOS с улучшениями графики и производительности

Исландская студия CCP Games на официальном сайте своей научно-фантастической глобальной MMO-игры EVE Online объявила о внедрении в проект полной поддержки операционной системы macOS.

Источник изображения: CCP Games

В приложении EVE Online была улучшена графика и визуальные эффекты, снижена нагрузка на оперативную память и повышена производительность, а также добавлена полная поддержка клавиатуры и мыши Mac.

Сообщается, что пользователи Intel и M1 Mac смогут без проблем перейти к новой версии EVE Online: после установки обновлённой программы запуска (скачать её можно с сайта игры) начнётся автоматический переход с клиента Wine на клиент Mac.

«Мы усердно работали над улучшением игры и тесно сотрудничали с нашим сообществом, чтобы обеспечить лучший опыт для ещё более широкой аудитории. Благодаря мощности чипа Apple M1 пользователи Mac могут легко попасть в Новый Эдем и наслаждаться игрой в EVE Online так, как она задумана, — с великолепной производительностью и графикой», — заявил творческий руководитель EVE Online Бергур Финнбогасон (Bergur Finnbogason) в пресс-релизе.

По случаю выхода обновлённого клиента EVE Online для macOS разработчики подготовили ежедневные награды и различные праздничные окраски для кораблей. Акция продлится до 19 октября.



