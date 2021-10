Продажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копий

Разработчики из Hazelight Studios сообщили о том, что продажи кооперативного приключенческого платформера It Takes Two преодолели отметку в три миллиона копий. Соответствующую информацию студия опубликовала у себя в официальном микроблоге, не забыв при этом поблагодарить всех игроков за поддержку.

Источник: Steam

Третий миллион экземпляров It Takes Two удалось реализовать всего за четыре месяца. Напомним: уже в середине июня стало известно, что платформер разошёлся по миру в количестве свыше 2 млн копий. Всего с момента релиза прошло чуть менее семи месяцев.

It Takes Two — очередная игра от студии гейм-дизайнера Юсефа Фареса (Josef Fares), успевшего ранее поработать над A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons.

Three. Million. Units. Sold.? #ItTakesTwo

The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ?? You’ve all helped send a clear message - co-op adventures are here to stay! — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 13, 2021

Кооперативный платформер изначально появился в продаже в марте текущего года на ПК (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. It Takes Two рассказывает историю персонажей Коди и Мэй, которых заклинание превратило в кукол. Чтобы помириться и вернуться в реальный мир, им приходится работать вместе, слушая наставления доктора Хакима.