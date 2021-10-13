Продажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копий

Разработчики из Hazelight Studios сообщили о том, что продажи кооперативного приключенческого платформера It Takes Two преодолели отметку в три миллиона копий. Соответствующую информацию студия опубликовала у себя в официальном микроблоге, не забыв при этом поблагодарить всех игроков за поддержку.

Продажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копий

Источник: Steam

Третий миллион экземпляров It Takes Two удалось реализовать всего за четыре месяца. Напомним: уже в середине июня стало известно, что платформер разошёлся по миру в количестве свыше 2 млн копий. Всего с момента релиза прошло чуть менее семи месяцев.

It Takes Two — очередная игра от студии гейм-дизайнера Юсефа Фареса (Josef Fares), успевшего ранее поработать над A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons.

Three. Million. Units. Sold.? #ItTakesTwo
The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ?? You’ve all helped send a clear message - co-op adventures are here to stay!

— Hazelight Studios (@HazelightGames) October 13, 2021

Кооперативный платформер изначально появился в продаже в марте текущего года на ПК (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. It Takes Two рассказывает историю персонажей Коди и Мэй, которых заклинание превратило в кукол. Чтобы помириться и вернуться в реальный мир, им приходится работать вместе, слушая наставления доктора Хакима.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Это не Mortal Kombat: PETA попросила Ubisoft убрать из Far Cry 6 петушиные боиЭто не Mortal Kombat: PETA попросила Ubisoft убрать из Far Cry 6 петушиные бои
Сегодня в грядущую Riders Republic от Ubisoft можно поиграть бесплатноСегодня в грядущую Riders Republic от Ubisoft можно поиграть бесплатно
«Титаник» из 9090 деталей стал самым большим набором LEGO
Valve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденноеValve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденное
Украинский стартап Party.Space привлек $1 миллион инвестицийУкраинский стартап Party.Space привлек $1 миллион инвестиций
Блок рекламы


Похожие новости
Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версииПродажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии
Издатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октябряИздатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октября
Интерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копийИнтерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копий
Продажи и отгрузки ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1 млн копийПродажи и отгрузки ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1 млн копий
Еженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes TwoЕженедельный чарт Steam: лидирует NieR Replicant ver.1.22474487139..., а следом идёт It Takes Two
«Мы ведём наш бизнес независимо»: CD Projekt RED отвергла домыслы насчёт продажи студии крупному издательству
Продажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad SeedПродажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad Seed
Видео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии GhibliВидео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии Ghibli
Армия викингов растёт: продажи Valheim превысили 5 млн копий за четыре недели с момента релизаАрмия викингов растёт: продажи Valheim превысили 5 млн копий за четыре недели с момента релиза
Дефицит подпортил стартовые продажи PlayStation 5, Xbox Series X и Series SДефицит подпортил стартовые продажи PlayStation 5, Xbox Series X и Series S
Последние новости
Подгружаем последние новости