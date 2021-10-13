Украинский стартап Party.Space привлек $1 миллион инвестиций

Украинский стартап Party.Space привлек $ 1 млн инвестиций. Об этом сообщает Ain.ua.

Фото: vctr.media

Отмечается, что после привлечения раунда команда Party. Space собирается запустить свою первую метавселенную и посвященную ему тематическую коллекцию NFT.

Среди инвесторов seed-раунда — TA Ventures, ICLUB и Day One Capital.

Чем занимается компания

Party.Space — это виртуальная платформа для корпоративных вечеринок, тематических праздников, семинаров и afterparty с имитацией живого присутствия в 3D и игровыми активностями.

Party.space позволяет создавать отдельные виртуальные пространства для корпоративных мероприятий. Стартап решает проблему коммуникации коллектива в условиях удаленной работы благодаря геймификация встреч, видеообщения и 3D.

Сейчас проект имеет 11 видов виртуальных площадок для различных типов виртуальных мероприятий.

Кроме этого, Party. Space анализирует продолжительность пребывания людей на западе, их поведение, с кем они общаются, и контент является лучшим.