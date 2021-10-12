Сегодня в грядущую Riders Republic от Ubisoft можно поиграть бесплатно

Ubisoft запустила бесплатный пробный период в многопользовательской игре об экстремальных видах спорта Riders Republic. «День игры» позволяет оценить грядущую новинку на PC (в Ubisoft Connect).

Источник: Ubisoft

Акция завершится 13 октября. В ходе пробного периода игрокам доступны все пять путей развития и многопользовательские режимы «Массовый заезд», «Дуэль», «Битва трюков» и «Все против всех».

Разработчики в Twitter намекнули на то, что бесплатный период в Riders Republic может появится и на консолях, но пока не назвали дату. Полная версия спортивного экшена выйдет 28 октября на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia и Amazon Luna.

Недавно разработчики рассказали о пострелизной поддержке. Авторы подтвердили три сезона: Winter Bash, Showdown Time и BMX. В них будут добавлены новые режимы, испытания, события, сюжетный прогресс и специальный контент для обладателей годового абонемента.



