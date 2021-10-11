Apple не создала ни одной игры, но остается самым успешным игроком отрасли

Apple за 2019 году заработала на играх больше, чем Microsoft , Nintendo, Activision и Sony вместе взятые, хотя сама не создала ни одной игры, пишет Investory News с ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: ukr.net

Компания получает двойную прибыль с этого рынка — сначала комиссию от разработчиков за загрузку игры в App Store, а затем от пользователей, которые покупают эти игры.

Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала, что в 2020 году пользователи со всего мира потратили более $45 млрд на игры из App Store.

Крупнейшим рынком является Китай , на который приходится 31% от общей выручки. Около 88% дохода приходится всего лишь на 6% игроков из App Store. В среднем игроки тратят более $750 в год. 1% самых вовлеченных геймеров тратят в среднем $2,7 тыс ежегодно.

Но у компании начались проблемы

Однако теперь над Apple нависло две угрозы, пишет издание. Первая — стремление американских и европейских регуляторов снизить монополию Apple на рынке. Одним из поводов для этого послужил иск от разработчика игр Epic Games в 2020 году: компания обвинила Apple в подавлении конкуренции.