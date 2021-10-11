Слухи: Ubisoft задумалась о добавлении в следующую Far Cry большего количества онлайн-элементов

Репортёр Axios Gaming Стивен Тотило (Stephen Totilo) со ссылкой на собственные источники поделился инсайдерской информацией насчёт следующей части серии Far Cry от Ubisoft.

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, в июньском подкасте журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) обмолвился, что Ubisoft «нацелилась пойти в совершенно другом направлении с Far Cry» после шестой части.

По словам Тотило, эта информация сходится с полученными Axios данными: французский издатель и разработчик якобы «изучает более ориентированный на онлайн подход» для реализации в потенциальной Far Cry 7.

Незадолго до выхода в Far Cry 6 обнаружили короткое видео, которое, помимо прочего, демонстрирует карту местности с фигурками игроков. Предполагается, что это тизер неанонсированного проекта Ubisoft — вполне возможно, в рамках Far Cry.

В Far Cry 6 нет соревновательного мультиплеера, однако игра позволяет пройти одиночную кампанию в паре с товарищем. Сюжетный прогресс при этом сохраняется только для хозяина сессии.

Ранее в 2021 году Ubisoft анонсировала три условно-бесплатных игры из серии Tom Clancy’s — The Division: Heartland, XDefiant и Ghost Recon Frontline, — а следующую Assassin’s Creed превратила в контентную платформу.

Far Cry 6 вышла 7 октября на PC (Uplay, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в сервисах Google Stadia и Amazon Luna. Проект повествует о противостоянии диктатору вымышленной тропической страны.



