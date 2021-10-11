Разработчики New World отменили перенос персонажей в другой регион, хотя обещали его добавить

Игроки в New World раскритиковали Amazon за отмену возможности перенести персонажей новой MMO из одного региона в другой. Некоторые геймеры заявили, что бросят играть, потому что им придётся заново прокачивать героев.

Разработчики New World отменили перенос персонажей в другой регион, хотя обещали его добавить

Источник: YouTube

Из-за того, что на релизе New World столкнулась с большими очередями на серверы, техническая поддержка проекта в том числе посоветовала игрокам выбирать другие регионы, пообещав, что в будущем таких персонажей можно будет перенести. Теперь же Amazon заявила, что перенос будет возможен только внутри одного региона.

«Игроки из Европы перешли на восточный регион США, чтобы хотя бы поиграть в день релиза. Поверить не могу, что теперь нам придётся остаться здесь. Выбор региона при переносе обязательно должен быть добавлен», — написал один из игроков в New World.

Есть у переноса и другие ограничения. Например, игрокам нельзя выбирать переполненный мир или отправлять персонажей в мир, в котором у них уже есть герой.

Возможность переносов будет добавлена в New World на следующей неделе. Разработчики заявили, что им требуется больше времени для исправления ошибок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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