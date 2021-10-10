Отключение оверлея Ubisoft Connect помогло некоторым игрокам повысить частоту кадров в Far Cry 6

Пользователи Reddit сообщили, что частоту кадров в новом шутере Far Cry 6 можно повысить, просто отключив оверлей Ubisoft Connect. Некоторые игроки получили прирост около 10-12 кадров/с.

Отключение оверлея Ubisoft Connect помогло некоторым игрокам повысить частоту кадров в Far Cry 6

Источник: Ubisoft

Компьютер пользователя contrabardus с конфигурацией RTX 3080 Ti, Ryzen 3950x и 36 Гбайт ОЗУ с максимальными настройками и включённым рейтресингом в среднем демонстрировал 48-60 кадров/с. После отключения оверлея он получил стабильные 70 кадров/с с просадками не ниже 60.

Другие игроки подтвердили, что этот способ помог им сделать работу Far Cry 6 стабильнее и повысить частоту кадров. Чтобы отключить оверлей Ubisoft Connect, достаточно зайти в меню приложения и в настройках отключить его отображение. После этого нужно зайти в игру заново.

Far Cry 6 доступна на PC (EGS и Ubisoft Store), PS4, PS4, Xbox One и Xbox Series.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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