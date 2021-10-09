«Титаник» из 9090 деталей стал самым большим набором LEGO

Lego официально представила самую большую модель, которую когда-либо выпускала: точную копию знаменитого «Титаника», которая в полностью собранном виде имеет длину более 1,3 метра.

«Титаник» из 9090 деталей стал самым большим набором LEGO

LEGO

LEGO официально побила свой прошлый рекорд, выпустив набор «Титаник», состоящий из 9090 деталей. Его длина составляет более метра, а масштаб — 1:200

LEGO уже давно превратился из детского конструктора в «игрушку» для всех возрастов. Наравне с наборами для еще не научившихся говорить малышей под названием LEGO Duplo, компания выпускает уменьшенные копии машин, знаменитых архитектурных объектов и другие сложные и красивые наборы.

До сих пор LEGO, конечно, выпускала масштабные наборы — самым большим объектом, согласно Книге рекордов Гиннеса, была Карта мира из серии LEGO Art. Однако, технически, это не был набор, а просто множество деталей для создания гигантской карты мира, которую можно повесить на стену. Предыдущим рекордсменом был набор LEGO «Колизей» (9036 блоков), но выпущенный теперь «Титаник» превзошел его — модель затонувшего корабля состоит из 9090 блоков.

Масштаб модели позволил LEGO сделать копию Титаника не только невероятно детализированной, с грузовыми кранами, плавательными бассейнами, спасательными шлюпками, прогулочными дорожками и несколькими палубами, но и функциональные детали, такие как якоря, которые можно поднимать и опускать, а также механизм регулировки натяжения канатов, проходящих между мачтами.

Массивные двигатели «Титаника» можно даже снять, но когда они установлены внутри корабля, поршни начинают двигаться при вращении пропеллеров корабля. К счастью, цена этого набора не соответствует масштабу 1:200, в котором была создана модель. «Титаник» будет стоить 630 долларов после официального релиза 8 ноября. Немаленькая цена для коллекционного набора, но мы уверены, что он того стоит.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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