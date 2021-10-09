«Титаник» из 9090 деталей стал самым большим набором LEGO

Lego официально представила самую большую модель, которую когда-либо выпускала: точную копию знаменитого «Титаника», которая в полностью собранном виде имеет длину более 1,3 метра.

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LEGO официально побила свой прошлый рекорд, выпустив набор «Титаник», состоящий из 9090 деталей. Его длина составляет более метра, а масштаб — 1:200

LEGO уже давно превратился из детского конструктора в «игрушку» для всех возрастов. Наравне с наборами для еще не научившихся говорить малышей под названием LEGO Duplo, компания выпускает уменьшенные копии машин, знаменитых архитектурных объектов и другие сложные и красивые наборы.

До сих пор LEGO, конечно, выпускала масштабные наборы — самым большим объектом, согласно Книге рекордов Гиннеса, была Карта мира из серии LEGO Art. Однако, технически, это не был набор, а просто множество деталей для создания гигантской карты мира, которую можно повесить на стену. Предыдущим рекордсменом был набор LEGO «Колизей» (9036 блоков), но выпущенный теперь «Титаник» превзошел его — модель затонувшего корабля состоит из 9090 блоков.

Масштаб модели позволил LEGO сделать копию Титаника не только невероятно детализированной, с грузовыми кранами, плавательными бассейнами, спасательными шлюпками, прогулочными дорожками и несколькими палубами, но и функциональные детали, такие как якоря, которые можно поднимать и опускать, а также механизм регулировки натяжения канатов, проходящих между мачтами.

Массивные двигатели «Титаника» можно даже снять, но когда они установлены внутри корабля, поршни начинают двигаться при вращении пропеллеров корабля. К счастью, цена этого набора не соответствует масштабу 1:200, в котором была создана модель. «Титаник» будет стоить 630 долларов после официального релиза 8 ноября. Немаленькая цена для коллекционного набора, но мы уверены, что он того стоит.



