Это не Mortal Kombat: PETA попросила Ubisoft убрать из Far Cry 6 петушиные бои

Спустя несколько дней после релиза Far Cry 6 организация PETA, выступающая за этичное обращение к животным, призвала Ubisoft убрать из игры петушиные бои. Мини-игру из проекта защитники сравнили с Mortal Kombat.

Это не Mortal Kombat: PETA попросила Ubisoft убрать из Far Cry 6 петушиные бои

Источник: Steam

«Превращать ужасный кровавый спорт, такой как петушиные бои, в матчи в стиле Mortal Kombat — это шаг назад. Современное общество категорически против принуждения животных к смертельным схваткам. У петухов, используемых в таких боях, есть острые шпоры, способные разрывать плоть и кость, вызывая мучительные и смертельные травмы. PETA Latino призывает Ubisoft заменить эту предосудительную мини-игру на ту, в которой не прославляется насилие», — заявил представитель PETA Latino.

Ubisoft создала вымышленное государство Яра в Far Cry 6 на основе Кубы, где распространены петушиные бои. Компания дала организации соответствующий ответ.

«Far Cry 6 — это художественное произведение, действие которого происходит на Яре, вымышленном острове в Карибском море. Многие из дополнительных активностей в игре являются частью культуры и истории Яры, которые были вдохновлены латиноамериканской культурой», — ответила Ubisoft.

Похоже, что разработчики оставят бои в игре. Добавим, что по окончанию мини-игры оба петуха остаются живы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Valve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденноеValve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденное
Sega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a DragonSega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a Dragon
Пробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS StoreПробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS Store
В новом трейлере DC Fandome показали 4 секунды свежих кадров из Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice LeagueВ новом трейлере DC Fandome показали 4 секунды свежих кадров из Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League
В Valheim с новым патчем появилась хэллоуинская репкаВ Valheim с новым патчем появилась хэллоуинская репка
Блок рекламы


Похожие новости
Valve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденноеValve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденное
Назван новый главный креативный директор UbisoftНазван новый главный креативный директор Ubisoft
Релиз Diablo Immortal перенесли на 2022 год, чтобы сделать игру лучшеРелиз Diablo Immortal перенесли на 2022 год, чтобы сделать игру лучше
Конкуренция с Кано: продюсер объяснил, почему в новой экранизации Mortal Kombat не будет Джонни КейджаКонкуренция с Кано: продюсер объяснил, почему в новой экранизации Mortal Kombat не будет Джонни Кейджа
Ubisoft планирует выпускать больше условно-бесплатных игр, но и про ААА-проекты не забудетUbisoft планирует выпускать больше условно-бесплатных игр, но и про ААА-проекты не забудет
Ubisoft планировала судиться с WB Interactive Entertainment за копирование Assassin\'s Creed в Middle-earth: Shadow of MordorUbisoft планировала судиться с WB Interactive Entertainment за копирование Assassin\'s Creed в Middle-earth: Shadow of Mordor
В Сеть раньше времени попали дата выхода и список трофеев первого дополнения к Immortals Fenyx RisingВ Сеть раньше времени попали дата выхода и список трофеев первого дополнения к Immortals Fenyx Rising
Microsoft попросила AMD помочь устранить дефицит Xbox Series XMicrosoft попросила AMD помочь устранить дефицит Xbox Series X
Вышел яркий анимационный трейлер древнегреческого боевика Immortals Fenyx Rising от UbisoftВышел яркий анимационный трейлер древнегреческого боевика Immortals Fenyx Rising от Ubisoft
Ubisoft показала старую сборку Prince of Persia: The Sands of Time Remake?Ubisoft показала старую сборку Prince of Persia: The Sands of Time Remake?
Последние новости
Подгружаем последние новости