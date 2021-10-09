Это не Mortal Kombat: PETA попросила Ubisoft убрать из Far Cry 6 петушиные бои

Спустя несколько дней после релиза Far Cry 6 организация PETA, выступающая за этичное обращение к животным, призвала Ubisoft убрать из игры петушиные бои. Мини-игру из проекта защитники сравнили с Mortal Kombat.

Источник: Steam

«Превращать ужасный кровавый спорт, такой как петушиные бои, в матчи в стиле Mortal Kombat — это шаг назад. Современное общество категорически против принуждения животных к смертельным схваткам. У петухов, используемых в таких боях, есть острые шпоры, способные разрывать плоть и кость, вызывая мучительные и смертельные травмы. PETA Latino призывает Ubisoft заменить эту предосудительную мини-игру на ту, в которой не прославляется насилие», — заявил представитель PETA Latino.

Ubisoft создала вымышленное государство Яра в Far Cry 6 на основе Кубы, где распространены петушиные бои. Компания дала организации соответствующий ответ.

«Far Cry 6 — это художественное произведение, действие которого происходит на Яре, вымышленном острове в Карибском море. Многие из дополнительных активностей в игре являются частью культуры и истории Яры, которые были вдохновлены латиноамериканской культурой», — ответила Ubisoft.

Похоже, что разработчики оставят бои в игре. Добавим, что по окончанию мини-игры оба петуха остаются живы.



