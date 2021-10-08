Nintendo признала, что проблему дрейфа стиков Joy-Con невозможно решить до конца, но она старается

Одним из существенных недостатков консоли Nintendo Switch является дрейф контроллеров Joy-Con — они фиксируют ложные срабатывания, когда игроки даже не касаются джойстиков. В течение нескольких лет Nintendo сохраняла молчание по данному вопросу и даже не уточнила, была ли проблема устранена с выходом обновлённой версии Switch OLED. Однако теперь производитель нарушил молчание и заявил, что проблема едва ли вообще будет исправлена, хотя работа и ведётся.

Источник: theverge.com

В новой серии вопросов и ответов, касающихся разработки модели Nintendo Switch OLED, компания сообщила, что она постоянно совершенствует контроллеры Joy-Con, стараясь сделать их более надёжными. Так, контроллеры в комплекте Switch Lite образца 2019 года отличаются от контроллеров оригинальной Switch образца 2017 года, и их конструкция постоянно улучшается.

Однако Ко Сиота (Ko Shiota), топ-менеджер Nintendo и генеральный директор отдела технологической разработки в компании, заявил, что Joy-Con со временем изнашиваются.

— Вы имеете в виду, что при физическом контакте деталей износ неизбежен?

— Да, например, по мере движения машины изнашиваются автомобильные шины, поскольку при вращении они постоянно трутся о землю. Поэтому, исходя из того же посыла, мы спросили себя, как мы можем улучшить долговечность, и, более того, как могут сосуществовать работоспособность и долговечность? Мы постоянно пытаемся это преодолеть.

Как утверждает компания, контроллеры в комплекте с OLED-версией «являются последней версией со всеми улучшениями», как и контроллеры в комплекте с базовой Nintendo Switch, Switch Lite, современные Joy-Con, а также Pro-контроллеры. «Детали аналогового джойстика постоянно совершенствовались с момента запуска, и мы всё ещё работаем над улучшениями», — заявил заместитель генерального директора Nintendo Тору Ямасита (Toru Yamashita). А в ремонтных мастерских, уточнил господин Ямасита, на Joy-Con также устанавливаются последние версии этих джойстиков.



