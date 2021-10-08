Sega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a Dragon

Издатель и разработчик Sega на официальном сайте Ryu Ga Gotoku, известной по серии Yakuza, сообщил о перестановках в руководстве студии и подтвердил, о чём будет следующая часть.

Sega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a Dragon

Источник изображения: Sega

Как и предполагалось, после 32 лет работы компанию покинет создатель Yakuza Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi). В материале Bloomberg говорилось о переходе разработчика в NetEase, но публикация Sega такой информации не содержит.

Вместе с Нагоси из Sega уходит и давний продюсер серии Yakuza Дайсукэ Сато (Daisuke Sato). Оба поблагодарили фанатов за поддержку и пожелали своей уже бывшей студии удачи в новых начинаниях.

Sega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a Dragon

Тосихиро Нагоси (источник изображения: Otaquest)

Новым руководителем Ryu Ga Gotoku Studio в результате ухода Нагоси стал Масаёси Ёкояма (Masayoshi Yokoyama), числящийся в компании с самого её учреждения 10 лет назад.

«Будь то через шесть месяцев или год, я надеюсь показать вам, что новая Ryu Ga Gotoku (японское название Yakuza — прим.) от новой Ryu Ga Gotoku Studio будет другой, но похожей, и пробудит в вас ощущение "вот чего мы ждали"», — заявил Ёкояма.

Sega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a Dragon

Масаёси Ёкояма (в центре)

Что касается следующей Yakuza, то она станет сиквелом Yakuza: Like a Dragon и продолжит историю Итибана Касуги. Проектом руководят режиссёр Lost Judgment Ютака Ито (Yutaka Ito) и режиссёр серии Yakuza Рёсукэ Хории (Ryosuke Horii).

Yakuza: Like a Dragon дебютировала в ноябре 2020 года, а сейчас доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Благодаря успеху игры серия в будущем останется в жанре пошаговых RPG.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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