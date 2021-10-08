В новом трейлере DC Fandome показали 4 секунды свежих кадров из Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League

Издательство DC Comics в своём официальном микроблоге представило новый трейлер предстоящего виртуального фестиваля DC Fandome, на котором, помимо прочего, покажут Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League.

Источник изображения: DC Comics

Обнародованный ролик длится ровно минуту и демонстрирует нарезку из кадров со звёздными участниками DC Fandome, а также отрывками из фильмов, сериалов и игр по мотивам интеллектуальной собственности DC Comics.

В частности, в видео засветились обе упомянутые игры — Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League. На каждую пришлось ровно по две секунды экранного времени (на 0:09, 0:14, 0:33 и 0:34).

Трансляция DC Fandome начнётся 16 октября. На фестивале будет присутствовать основатель NetherRealm Studios Эд Бун (Ed Boon), на что обратили внимание фанаты супергеройских файтингов Injustice.

Релиз Gotham Knights ожидается в 2022 году на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Suicide Squad: Kill the Justice League тоже заявлена на 2022-й, но уже лишь в версиях для PC, PS5, Xbox Series X и S.



