Valve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденное

Valve опубликовала официальное видео, на котором продемонстрировала процесс разборки готовящейся к выходу на рынок портативной консоли Steam Deck. Однако перед тем, как начать демонстрацию разборки устройства, компания выделила около минуты на то, чтобы предостеречь пользователей от повторения увиденного.

Valve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденное

theverge.com

Представитель Valve на видео говорит, что владельцы консоли имеют полное право вскрыть её при желании, но компания настоятельно не рекомендует когда-либо делать это. В ролике говорится: «Steam Deck — это очень тщательно спроектированная система, и компоненты для этого продукта тщательно выбираются с учётом его конструкции и не предназначены для самостоятельной замены пользователем». Однако, несмотря на предостережения, компания, вероятно, понимает, что желающие разобрать Steam Deck всё равно найдутся. Опубликованное видео может послужить для них полезнейшим руководством.

В видео Valve показывает, как заменить два компонента системы. Во-первых, компания продемонстрировала, как заменить джойстики. Во-вторых, был показан процесс замены твердотельного накопителя. Valve заявила, что в ближайшие месяцы наладит поставки запасных частей, таких как джойстики, накопители, и, вероятно, многое другое.

Видеоинструкция особенно пригодится покупателям консоли с eMMC-накопителем. Он, как и SSD, использует разъём M.2, потому этот компонент можно заменить без особых трудностей, ощутимо повысив производительность устройства. Однако стоить иметь в виду, что при замене накопителя пользователю придётся переустановить ОС и повторно загрузить ранее приобретённые игры.

Valve заявляет, что поставки Steam Deck начнутся в декабре. Устройство ещё до выхода на рынок стало объектом высокого спроса, поэтому тем, кто оформит предзаказ на новинку сейчас, придётся подождать свою консоль как минимум до второго квартала 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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