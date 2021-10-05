В Valheim с новым патчем появилась хэллоуинская репка

Студия Iron Gate обновила свою игру в жанре выживания Valheim, вдохновлённую скандинавскими мифами. Проект, который находится в раннем доступе Steam, получил патч 0.203.10 с изменениями в балансе и исправлениями ошибок. Также разработчики начали готовить пользователей к празднованию Хэллоуина — в игре появилась специфическая репка.

В Valheim с новым патчем появилась хэллоуинская репка

Источник: Steam

Новый предмет декора можно установить в своём жилище. Хэллоуинская репка также является небольшим источником света.

Важные изменения патча 0.203.10:

  • при уничтожении печи из неё будет падать еда;
  • жёлуди и семена березы теперь выпадают чаще;
  • скорректированы настройки сложности;
  • повышена прочность ножей;
  • улучшена работа ИИ;
  • характеристики некоторых блюд изменены в соответствии с их временем изготовления;
  • использование холодного оружия тратит меньше выносливости;
  • фулинги разучили новую боевую тактику;
  • ночные монстры днём будут спать;
  • корректное сохранение настройки чувствительности геймпада.

С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры в Steam.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xbox Series X и Series S получили поддержку технологии Dolby Vision Gaming — она улучшит картинку в совместимых играхXbox Series X и Series S получили поддержку технологии Dolby Vision Gaming — она улучшит картинку в совместимых играх
God of War Ragnarok перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил КратосаGod of War Ragnarok перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил Кратоса
Пробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS StoreПробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS Store
Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версииПродажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии
Пошаговое приключение Echo Generation выйдет 21 октября на консолях Xbox и ПК, но не в SteamПошаговое приключение Echo Generation выйдет 21 октября на консолях Xbox и ПК, но не в Steam
Блок рекламы


Похожие новости
Bethesda объяснила происходящее в Ghostwire: Tokyo новым трейлеромBethesda объяснила происходящее в Ghostwire: Tokyo новым трейлером
Разработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о нейРазработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о ней
Стрельба, миссии, напарники и много другого: в Сети появилась часовая геймплейная демонстрация Far Cry 6Стрельба, миссии, напарники и много другого: в Сети появилась часовая геймплейная демонстрация Far Cry 6
Новым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного событияНовым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного события
В War Thunder появилась поддержка NVIDIA Reflex, на очереди — Escape from Tarkov, CrossFire HD и Naraka: BladepointВ War Thunder появилась поддержка NVIDIA Reflex, на очереди — Escape from Tarkov, CrossFire HD и Naraka: Bladepoint
NieR: Replicant ver.1.22474487139… похвастается новым сюжетным контентом и связью с AutomataNieR: Replicant ver.1.22474487139… похвастается новым сюжетным контентом и связью с Automata
Выглядит словно родная: для Valheim вышла бета-версия VR-модификации VHVRВыглядит словно родная: для Valheim вышла бета-версия VR-модификации VHVR
В No Man's Sky появился режим сезонных экспедиций с новыми наградамиВ No Man's Sky появился режим сезонных экспедиций с новыми наградами
Мотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями DeathloopМотивы главных героев, игра за Джулианну и тон происходящего: Arkane поделилась новыми подробностями Deathloop
Эксперимент удался: В Europa Universalis IV появилась подписка на DLC, как ранее в Crusader Kings IIЭксперимент удался: В Europa Universalis IV появилась подписка на DLC, как ранее в Crusader Kings II
Последние новости
Подгружаем последние новости