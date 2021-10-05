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2021-10-05
В Valheim с новым патчем появилась хэллоуинская репка
Студия Iron Gate обновила свою игру в жанре выживания Valheim, вдохновлённую скандинавскими мифами. Проект, который находится в раннем доступе Steam, получил патч 0.203.10 с изменениями в балансе и исправлениями ошибок. Также разработчики начали готовить пользователей к празднованию Хэллоуина — в игре появилась специфическая репка.
Источник: Steam
Новый предмет декора можно установить в своём жилище. Хэллоуинская репка также является небольшим источником света.
Важные изменения патча 0.203.10:
- при уничтожении печи из неё будет падать еда;
- жёлуди и семена березы теперь выпадают чаще;
- скорректированы настройки сложности;
- повышена прочность ножей;
- улучшена работа ИИ;
- характеристики некоторых блюд изменены в соответствии с их временем изготовления;
- использование холодного оружия тратит меньше выносливости;
- фулинги разучили новую боевую тактику;
- ночные монстры днём будут спать;
- корректное сохранение настройки чувствительности геймпада.
С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры в Steam.
Влад Кулиев, Supreme2.Ru