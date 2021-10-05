В Valheim с новым патчем появилась хэллоуинская репка

Студия Iron Gate обновила свою игру в жанре выживания Valheim, вдохновлённую скандинавскими мифами. Проект, который находится в раннем доступе Steam, получил патч 0.203.10 с изменениями в балансе и исправлениями ошибок. Также разработчики начали готовить пользователей к празднованию Хэллоуина — в игре появилась специфическая репка.

Источник: Steam

Новый предмет декора можно установить в своём жилище. Хэллоуинская репка также является небольшим источником света.

Важные изменения патча 0.203.10:

при уничтожении печи из неё будет падать еда;

жёлуди и семена березы теперь выпадают чаще;

скорректированы настройки сложности;

повышена прочность ножей;

улучшена работа ИИ;

характеристики некоторых блюд изменены в соответствии с их временем изготовления;

использование холодного оружия тратит меньше выносливости;

фулинги разучили новую боевую тактику;

ночные монстры днём будут спать;

корректное сохранение настройки чувствительности геймпада.

С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры в Steam.



