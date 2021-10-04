Видео: вступление игры, открытый мир и кооператив в новых геймплейных роликах Far Cry 6 от журналистов и блогеров

В преддверии уже совсем скорого релиза шутера в открытом мире Far Cry 6 закончилось действие эмбарго на публикацию геймплейных роликов по игре, и Сеть наводнили видео разной продолжительности, но схожего содержания.

Видео: вступление игры, открытый мир и кооператив в новых геймплейных роликах Far Cry 6 от журналистов и блогеров

Источник изображения: Ubisoft

Портал IGN, например, поделился вступительным отрывком из Far Cry 6 длиной 17 минут. Сегмент записывался на консоли PlayStation 5 в разрешении 4K и при 60 кадрах/с.

Обнародованный ролик демонстрирует выбор персонажа, основы стелса, пробежку по залитой кровью канализации, прогулки по крышам и чужим квартирам, а также развязку сцены на лодке из июньского трейлера игры.

YouTube-блогер MKIceAndFire пошёл ещё дальше и опубликовал первые три часа прохождения Far Cry 6, включая свои приключения в открытом мире. Ролик отражает качество игры на ПК (4K, 60 кадров/с, трассировка лучей).

На YouTube-канале PlayStation Access тем временем вышло видео с демонстрацией кооперативного режима Far Cry 6 на двух человек. Напомним, всю сюжетную кампанию проекта можно пройти в паре с товарищем.

События Far Cry 6 развернутся на территории вымышленной тропической страны Яры, которой помыкает диктатор Антон Кастильо. Герой станет частью сопротивления и бросит вызов деспоту, притесняющему свой народ.

Far Cry 6 поступит в продажу 7 октября для PC (Uplay, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, а также сервисов Google Stadia и Amazon Luna. В начале сентября игра отправилась на золото.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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