«Игра нравится мне всё меньше»: в Back 4 Blood добавили Denuvo

Пользователи Reddit обратили внимание на обновление страницы кооперативного экшена Back 4 Blood в Steam, которое произошло вслед за объявлением системных требований. Теперь там можно увидеть, что игра будет защищена Denuvo.

«Игра нравится мне всё меньше»: в Back 4 Blood добавили Denuvo

Источник здесь и далее: Steam

Релиз нового проекта от авторов обеих Left 4 Dead запланирован на 12 октября. На момент открытия предзаказов этим летом на странице не было упоминания об антипиратской защите.

В комментариях к находке игроки недоумевают, зачем Warner Bros. и Turtle Rock Studios решили защитить от пиратства многопользовательский проект, в который в основном будут играть в онлайне. И хотя у Back 4 Blood есть одиночный режим с ботами, едва ли он будет настолько популярен, чтобы оправдать такое решение.

«Игра нравится мне всё меньше»: в Back 4 Blood добавили Denuvo

«Игра нравится мне всё меньше», — гласит самый популярный комментарий к новости на Reddit. Некоторые пользователи остались недовольны появлением Denuvo и посоветовали приобрести пробную подписку Xbox Game Pass, чтобы оценить игру на релизе и не платить за неё полную стоимость.

Помимо появления на PC, Back 4 Blood также выйдет 12 октября на Xbox One, Xbox Series X и S, PS4 и PS5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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