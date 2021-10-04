Пробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS Store

В некоторых регионах PS Store появились пробные версии игр для PlayStation 5. Сейчас игрокам доступны Death Stranding Director\'s Cut и Sackboy: A Big Adventure. Владельцы PS5 теперь могут бесплатно оценить проекты в течение нескольких часов.

Пробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS Store

Источник: Sony

Сейчас функция Game Trials распространяется всего на две игры. В Death Stranding Director\'s Cut можно провести шесть часов, а в Sackboy: A Big Adventure — пять. При этом отсчёт времени начинается с момента добавления игры в библиотеку, а не после её загрузки. Поэтому пользователи с быстрым подключением смогут провести в пробной версии больше времени. Чтобы обойти это, некоторые игроки создают новые аккаунты после скачивания.

Пробные версии игр для PS5 появились в некоторых регионах PS Store

Источник: PS Store

Обе игры доступны до 28 октября. Весь прогресс можно будет перенести в полную версию в случае его покупки. Дополнения или DLC во временных версиях не работают.  


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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