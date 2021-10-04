Глава Apple вывел компанию в лидеры игровой индустрии

Apple не разрабатывает видеоигр масштаба Fortnite или игровых консолей масштаба Xbox. Однако без особого шума её глава Тим Кук (Tim Cook) превратил компанию в одного из мировых лидеров индустрии видеоигр.

Здесь и далее источник: wsj.com

Ключевым инструментом Apple является App Store — площадка, на которой компания продаёт тысячи игр, от Fortnite до Honor of Kings. При этом она получает комиссию в размере 30 % с каждой продажи, и это многое объясняет в нынешней конкурентной борьбе техногиганта. По данным издания Wall Street Journal, основанным на документах, представленных в рамках недавнего антимонопольного судебного разбирательства, Apple за 2019 финансовый год получила от игровой индустрии больше прибыли, чем Microsoft (производитель Xbox), Sony (производитель PlayStation), Nintendo и Activision Blizzard вместе взятые — она составила $8,5 млрд. Хотя компания заявила, что этот официальный показатель был слишком завышенным.

Риск для Apple заключается в том, что её роль посредника между игровой индустрией и более чем 1 млрд пользователей iPhone, а значит, и комиссионные, могут оказаться под угрозой — со стороны законодательства, постановлений суда или других нормативных актов. В 2020 году Epic Games подала на компанию в суд, обвинив её в подавлении конкуренции. Прислушавшись к данному сигналу, регулирующие органы от Вашингтона до Брюсселя рассматривают возможности сдержать активность Apple , которая, уверены некоторые политики, действительно задевает конкурентов.

Ещё одна угроза механизмам прибыли Apple исходит из Китая. В стране приняты новые нормативы, направленные на сокращение времени, которое молодёжь проводит за видеоиграми. Три из пяти самых прибыльных мобильных игр в App Store разработаны в Китае, в том числе изданная Tencent игра Honor of Kings, пользователи которой обеспечили прибыль в размере $2,5 млрд.

По данным Sensor Tower, в 2020 финансовом году пользователи со всего мира потратили на игры в App Store $45 млрд. Почти 31 % этих денег был потрачен в Китае, 26 % — в США . Комиссия Apple составила, таким образом, примерно $13,5 млрд или около 5 % совокупных продаж компании, достигших за этот период отметки в $275 млрд. Половина этих денег была получена от продаж iPhone. Apple не публикует доходы App Store как отдельной единицы — компания включает это направление в категорию услуг, и здесь объёмы продаж достигли $53,8 млрд. В эту категорию входят музыкальный стриминг, iCloud, Apple TV, реклама и расширенная гарантия.

Высокие объёмы прибыли Apple от игровой индустрии являются почти случайностью. Выпустив iPhone в 2007 году и увидев, как пользователи взламывают свои гаджеты, компания запустила App Store для загрузки стороннего ПО под контролем Apple . На тот момент пришло понимание, что магазин приложений может стать новой золотой жилой. Сервис вышел в 2008 году, на момент запуска в нём было 500 приложений, многие из которых были играми. По мере роста экономики мобильного ПО росла и прибыль Apple . Это стало ещё более заметным с приходом Тима Кука, который развернул борьбу со стагнацией iPhone.

Символом поддержки геймеров стал новый iPhone 13 Pro, получивший 120-Гц экран — для игровых приложений он действительно представляет ценность. При этом целевой аудиторией здесь является относительно небольшая группа пользователей. По данным судебных протоколов, всего 6 % покупателей игр в App Store обеспечили 88 % покупок в 2017 году. В среднем они тратили более $750 в год. Самые «щедрые» игроки (1 % от общего числа геймеров для Apple) генерировали 64 % продаж и тратили в среднем $2694 в год. Главным хитом стала Honor of Kings — по данным Sensor Tower, эта игра оказалась наиболее прибыльной в App Store за прошлый год. Другими хитами являются Pokemon Go на основе дополненной реальности и «конфетная» головоломка Candy Crush Saga.

В августе 2020 года Epic подала в суд на Apple , обвинив её в создании неправомерной монополии на распространение ПО для своих мобильных устройств, а также в том, что компания вынуждает разработчиков использовать её систему покупок внутри приложений. Apple категорически отвергла эти обвинения, сославшись на сложившиеся практики и приводя в сравнение Google и Microsoft . По мнению компании, установленная комиссия является справедливой и соответствует отраслевым практикам. Окружной судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) в основном согласилась с доводами Apple .

Но это не значит, что компания избежала опасности. Судья приказала техногиганту разрешить разработчикам предлагать внутри своих приложений альтернативные способы оплаты со сниженной комиссией — в обход App Store. Это повышает вероятность того, что Apple может лишиться данного источника дохода. Однако дело приоткрыло завесу над игровым бизнесом компании. Apple , которая всегда ценила секретность, скрывает, какое влияние игровая индустрия оказывает на её бизнес. Компания заявила, что представленные в суде цифры были сильно завышенными, а господин Кук заверил, что Apple вообще не ведёт такого анализа. Но судья ознакомилась с заверенными печатью документами Apple и опровергла эти утверждения. Как она отметила, утверждения Epic являются верными.

Продажи мобильных приложений могут показаться небольшими в сравнении с общими доходами Apple , но, учитывая судебные документы, данное направление приносит Apple почти чистую прибыль. По данным аналитической компании Sensor Tower, в 2019 финансовом году выручка Apple от App Store составила $15,9 млрд , причём 69 % от этой суммы пришлось на игры. По некоторым оценкам, в этом году операционная прибыль от App Store составила $12,3 млрд или почти один из пяти долларов от общей операционной прибыли компании.

В минувшую пятницу Apple заявила, что данные оценки были рассчитаны неверно, а приведённые показатели слишком высоки. Отвечая на вопрос представителя компании в ходе судебного заседания, Тим Кук заявил, что Apple никогда не пыталась определить прибыльность App Store как отдельной единицы, поэтому он не может дать оценки по данному направлению. Эта практика восходит ещё ко временам Стива Джобса (Steve Jobs), который стремился стимулировать сотрудничество между различными подразделениями компании. А внутренний документ с приведёнными показателями был просто «разовой презентацией». Тем не менее, по мнению господина Кука, App Store всё-таки является прибыльным подразделением даже без точных расчётов. Он также подтвердил, что большая часть доходов магазина поступает от игр.

Судья постановила, что Apple не является монополией, поскольку рынок мобильных игр развивается очень быстро, а сейчас зарождается ещё и облачный гейминг. Подобно подписной модели Netflix, собственные игровые решения предлагают Microsoft и NVIDIA, и они доступны с iPhone в обход App Store. А вот с игровой экономикой Apple пока никакой ясности нет. Epic обжалует решение судьи, а Apple , по некоторым данным, собирается обжаловать постановление, разрешающее разработчикам принимать оплату альтернативными способами.



