В трейлере хоррора Choo-Choo Charles показали бой с жутким поездом-пауком

Инди-студия Two Star Games анонсировала необычный хоррор Choo-Choo Charles. В нём игрокам предстоит сражаться со страшным поездом на паучьих лапах. В основном, конечно, по законам жанра от него придётся убегать и прятаться.

Источник: Two Star Games

В анонсирующем трейлере главный герой управляет своим старым поездом и путешествует по миру в поисках апгрейдов и деталей. С их помощью локомотив можно будет сделать быстрее, улучшить его броню или урон. Существует только одна проблема — жуткий Чарльз будет постоянно за вами охотиться.

На железнодорожных путях может лежать мусор, поэтому из поезда иногда придётся выходить, чтобы расчистить дорогу и двигаться дальше. В это время нападение Чарльза будет особенно опасным, ведь на своих двоих от него не скрыться. В ролике также можно увидеть небольшой диалог с одним из персонажей, который выглядит как ростовая картонная фигура, что только добавляет проекту абсурдности.

Релиз Choo-Choo Charles на PC запланирован на начало 2022 года. В Steam уже доступна страница проекта.



