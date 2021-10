Производительность игр на Windows 11 может упасть из-за настроек ОС по умолчанию

Несмотря на заявления Microsoft о том, что Windows 11 идеально подойдёт для геймеров, владельцам ПК с предустановленной ОС следует быть внимательнее. Всё дело в активированных по умолчанию функциях безопасности, которые могут снизить производительность в играх примерно на 25?%.

Здесь и далее источник: pcgamer.com

Проблема заключается в функции Virtualization-Based Security (VBS), которая появилась ещё в Windows 10. Она предусматривает программную и аппаратную виртуализацию для повышения безопасности системы. По сути, платформа создаёт изолированную подсистему, которая помогает предотвратить попадание вредоносного ПО на компьютер.

Вот как Microsoft описывает данное решение: «VBS использует функции аппаратной виртуализации для создания и изолирования безопасной области памяти. Windows может использовать этот „виртуальный защищённый режим“ для ряда решений безопасности, обеспечивая им значительно более высокую защиту от уязвимостей в ОС и предотвращая использование вредоносных эксплойтов, которые пытаются обойти защиту». Функция адресована в первую очередь корпоративным клиентам.

При обновлении с Windows 10 до Windows 11 едва ли есть причины беспокоиться о включённой VBS, если она не использовалась на старой системе. Проблема может возникнуть при работе на компьютере с комплектной OEM-сборкой Windows 11. В конце августа, когда была повторно представлена PC Health Check для участников программы Windows 11 Insiders, Microsoft снова рассказала о расширенных функциях безопасности новой ОС.

Помимо модуля TPM 2.0 компания упомянула VBS: «В рамках сотрудничества с нашими OEM-партнёрами и производителями полупроводниковой продукции мы будем активировать VBS и HVCI на большинстве новых ПК в течение следующего года. И мы продолжим изыскивать возможности со временем расширить VBS на большее число систем».

Просадка частоты кадров в Shadow of the Tomb Raider

Авторы издания PC Gamer протестировали ряд игр на текущей сборке с отключённой и включённой (и даже не запущенной) VBS, и влияние функции оказалось очевидным. Лучше всех себя показала Far Cry New Dawn, в которой частота кадров снизилась всего на 5%. При этом у Horizon Zero Dawn просадка оказалась на уровне 25%, у Metro Exodus — 24%, а у Shadow of the Tomb Raider — аж 28%. Примечательно, что результаты на 3DMark Time Spy снизились только на 10%.

На проблему впервые обратила внимание организация UL. Она отметила, что после чистой установки Windows 11 функция VBS включена по умолчанию, однако при обновлении с Windows 10 такого эффекта нет. Это означает, что одна и та же система может демонстрировать разные результаты в зависимости от активности данной функции и от того, как была развёрнута ОС. Поэтому для объективного сравнения результатов организация планирует учесть данный параметр в последующих тестах.

Снижение потребления энергии CPU в Metro Exodus

Отмечается, что на фактическую скорость работы оборудования включение VBS не влияет: практически не меняются средние частоты GPU и CPU, хотя наблюдается снижение энергопотребления как процессора, так и видеокарты. Журналисты PC Gamer также обратили внимание, что не во всех чистых установках Windows 11 функция по умолчанию включена. Они загрузили последнюю версию ОС в формате ISO, установили её на тестовую машину, после чего пришлось вносить изменения в реестр и BIOS, чтобы действительно её включить.

А вот в ПК с Windows 11, выпускаемыми крупнейшими OEM-производителями вроде Dell, HP и Lenovo, стандартная комплектация, вероятно, будет предусматривать активацию VBS по умолчанию. Однако не факт, что аналогичная картина будет наблюдаться с продукцией игровых брендов этих компаний.