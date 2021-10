К старту предзаказов ремастера Fatal Frame: Maiden of Black Water приурочили новый трейлер

Издательство Koei Tecmo в своём официальном микроблоге представило новый трейлер осовремененной версии Fatal Frame: Maiden of Black Water (Project Zero: Maiden of Black Water в Европе) и объявило о старте предзаказов ремастера.

Источник изображения: Steam

Напомним, игрокам Fatal Frame: Maiden of Black Water в роли трёх разных персонажей предстоит раскрыть «ужасающую правду, что скрывается за чередой трагических смертей, произошедших в мрачном лесу» на горе Хиками.

Обнародованный ролик длится чуть меньше пяти минут и посвящён тайне злополучной горы, а также основным особенностям обновлённой Fatal Frame: Maiden of Black Water, включая нескольких главных героев, геймплей и фоторежим.

Что касается предзаказов, то они уже стартовали на всех целевых платформах ремастера. На выбор пользователям доступно стандартное и расширенное издания. В состав последнего входят цифровой артбук и набор альтернативных костюмов.

Переиздание Fatal Frame: Maiden of Black Water поступит в продажу 28 октября текущего года для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Консольные версии предполагают бесплатный апгрейд.