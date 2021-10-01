К старту предзаказов ремастера Fatal Frame: Maiden of Black Water приурочили новый трейлер

Издательство Koei Tecmo в своём официальном микроблоге представило новый трейлер осовремененной версии Fatal Frame: Maiden of Black Water (Project Zero: Maiden of Black Water в Европе) и объявило о старте предзаказов ремастера.

К старту предзаказов ремастера Fatal Frame: Maiden of Black Water приурочили новый трейлер

Источник изображения: Steam

Напомним, игрокам Fatal Frame: Maiden of Black Water в роли трёх разных персонажей предстоит раскрыть «ужасающую правду, что скрывается за чередой трагических смертей, произошедших в мрачном лесу» на горе Хиками.

Обнародованный ролик длится чуть меньше пяти минут и посвящён тайне злополучной горы, а также основным особенностям обновлённой Fatal Frame: Maiden of Black Water, включая нескольких главных героев, геймплей и фоторежим.

Что касается предзаказов, то они уже стартовали на всех целевых платформах ремастера. На выбор пользователям доступно стандартное и расширенное издания. В состав последнего входят цифровой артбук и набор альтернативных костюмов.

Переиздание Fatal Frame: Maiden of Black Water поступит в продажу 28 октября текущего года для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Консольные версии предполагают бесплатный апгрейд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Создатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon RoarsСоздатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars
Xbox Series X и Series S получили поддержку технологии Dolby Vision Gaming — она улучшит картинку в совместимых играхXbox Series X и Series S получили поддержку технологии Dolby Vision Gaming — она улучшит картинку в совместимых играх
Видео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAAВидео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAA
God of War Ragnarok перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил КратосаGod of War Ragnarok перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил Кратоса
Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версииПродажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии
Блок рекламы


Похожие новости
Трейлер мультсериала «Аркейн» по League of Legends посвятили Вай и ДжинксТрейлер мультсериала «Аркейн» по League of Legends посвятили Вай и Джинкс
Новый дневник разработки Jurassic World Evolution 2 посвятили созданию сюжетаНовый дневник разработки Jurassic World Evolution 2 посвятили созданию сюжета
Видео: звезда «Шан-Чи» и острая необходимость согрешить в трейлере к скорому запуску Diablo II: ResurrectedВидео: звезда «Шан-Чи» и острая необходимость согрешить в трейлере к скорому запуску Diablo II: Resurrected
Видео: подводные сокровища и новые предметы в обзорном трейлере четвёртого сезона Sea of ThievesВидео: подводные сокровища и новые предметы в обзорном трейлере четвёртого сезона Sea of Thieves
Видео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX IIВидео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX II
Новый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного герояНовый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного героя
Видео: Кольт против визионеров и их временной петли в трейлере DeathloopВидео: Кольт против визионеров и их временной петли в трейлере Deathloop
Bethesda объяснила происходящее в Ghostwire: Tokyo новым трейлеромBethesda объяснила происходящее в Ghostwire: Tokyo новым трейлером
Назван новый главный креативный директор UbisoftНазван новый главный креативный директор Ubisoft
Страницы ремастера Alan Wake для PS4, PS5 и Xbox Series обнаружили в интернет-магазине RakutenСтраницы ремастера Alan Wake для PS4, PS5 и Xbox Series обнаружили в интернет-магазине Rakuten
Последние новости
Подгружаем последние новости