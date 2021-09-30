Игровые студии готовят контент для несуществующей консоли Nintendo Switch с 4К-дисплеем

Многих в своё время удивило то, что новая консоль семейства Nintendo Switch не поддерживает обычную для современных игровых платформ функцию — разрешение 4К. Ещё более удивительно, что многие разработчики игр уже создают 4К-контент, используя инструменты, предоставленные самой Nintendo.

bloomberg.com

Как информирует Bloomberg, сотрудники как минимум 11 компаний сообщили о том, что их игровые студии имеют соответствующий инструментарий Nintendo. Речь идёт как о крупных бизнесах, так и небольших проектах.

Новейшую модель Switch с OLED-дисплеем стоимостью 350 долларов начнут продавать с 8 октября, но даже она не поддерживает столь высокое разрешение. По данным экспертов, Nintendo с 4К появится не ранее конца следующего года — в лучшем случае. Это ставит Nontendo в невыгодное положение в сравнении с конкурентами и способно разочаровать разработчиков, уже потративших время и ресурсы на создание высококачественного контента для консоли.

Ещё в марте этого года появились слухи о том, что компания готовит релиз консоли на основе решений NVIDIA с поддержкой 4К, но они так и не подтвердились. По данным источников Bloomberg, виной стал уже традиционный дефицит чипов. Примечательно, что к тому времени, как производитель представил новую консоль в июле, студии уже получили комплекты для разработки игр в разрешении 4К — с дополнительными памятью и портами, упрощающими подключение к компьютеру. Тем не менее в целом такие наборы обычно используют то же железо, что и пользовательские модели. Версии для разработчиков поддерживали 4К, но их общедоступные варианты так и не увидят свет.

Тем временем консоли Microsoft и Sony обеспечивают поддержку соответствующего разрешения уже несколько лет, а в 2020 году выпустили ещё более мощное железо. Впрочем, Switch с OLED-дисплеями и «обычным» разрешением пока всё равно пользуются хорошим спросом.

Разработчики отказались говорить о планах Nintendo на выпуск новой консоли, но сообщили, что рассчитывают представить свои игры для Switch с поддержкой 4К во второй половине следующего года.

В последнее время нехватка компонентов негативно влияет на многие отрасли. В частности, NVIDIA сообщила, что не способна удовлетворить спрос на свою продукцию в полном объёме. Даже если не учитывать нехватку высокопроизводительных решений, дефицит коснулся недорогих, но необходимых компонентов — таких, как, например, контроллеры управления питанием.

В последние месяцы президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) неоднократно заявлял, что компания не готова выпустить столько консолей, сколько хотела бы. Один из поставщиков производителя на условиях анонимности сообщил, что Nintendo сильно отстаёт от собственного графика производства. По информации другого, план на «фискальный» год будет выполнен, но с удовлетворением спроса в зимний праздничный сезон могут возникнуть проблемы.



