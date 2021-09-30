God of War Ragnarok перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил Кратоса

В июне президент PlayStation Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) объявил о переносе God of War Ragnar?k на 2022 год. Тогда же стало известно о релизе игры на PS4. Руководитель не объяснил, почему проект отложили. Причины этого решения выяснились только сейчас, когда исполнитель роли Кратоса Кристофер Джадж (Christopher Judge) опубликовал в личном микроблоге сообщение. Он признался, что перенос произошёл из-за его проблем со здоровьем.

God of War Ragnar?k перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил Кратоса

Источник изображения: Santa Monica Studio

Заявление актёра в Twitter гласит: «Говорю стопроцентно на эмоциях сейчас. Я должен быть откровенным. Это не согласовано ни с кем. Любимому сообществу фанатов: Ragnar?k задержали из-за меня. В августе 2019 года я не мог ходить. Мне сделали операцию на спине, заменили оба бедра, провели операцию на колене. Они [разработчики] ждали, пока я пройду реабилитацию».

God of War Ragnar?k перенесли на 2022 год из-за проблем со здоровьем актёра, который озвучил Кратоса

Источник изображения: Santa Monica Studio

Напомним, у God of War Ragnarok всё ещё нет точной даты релиза. На недавнем мероприятии PlayStation Showcase Santa Monica Studio показала первый полноценный трейлер игры, а после этого поделилась её отдельными подробностями. В проекте пользователей ждёт новое приключение Кратоса и Атрея, которые сразятся с могучими врагами — Фрейей и Тором. Герои также смогут посетить ранее невиданные скандинавские миры: Ванахейм, Свартальфахейм и Асгард.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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