Пошаговое приключение Echo Generation выйдет 21 октября на консолях Xbox и ПК, но не в Steam

Независимая канадская студия Cococucumber (Riverbond) в официальном микроблоге своего пошагового приключения Echo Generation анонсировала конкретную дату выхода игры.

Источник изображения: Cococucumber

Напомним, Echo Generation была представлена в июле 2020-го на онлайн-презентации Xbox Games Showcase и до недавнего времени ожидалась к релизу на протяжении текущего года.

Как стало известно, Echo Generation поступит в продажу 21 октября текущего года для PC (Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Со дня запуска игра также будет доступна в сервисе Xbox Game Pass.

Что касается подтверждённой ранее Steam-версии Echo Generation, то она выйдет позже остальных (когда именно, пока не говорят), потому как игра является временным эксклюзивом Xbox.

События Echo Generation разворачиваются в городке Maple Town, неподалёку от которого летом 1993 года падает загадочный объект. Игрокам в роли мальчика Дилана и его друзей (в том числе кота) предстоит разобраться в произошедшем.



