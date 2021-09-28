Xbox Series X и Series S получили поддержку технологии Dolby Vision Gaming — она улучшит картинку в совместимых играх

Компания Microsoft развернула поддержку технологии Dolby Vision Gaming на игровых приставках Xbox Series X и Series S. Производитель отмечает, что технология улучшает картинку в играх с помощью дополнительной яркости, контраста и детализации. Для оценки визуальных изменений потребуется совместимый с Dolby Vision монитор или телевизор, после чего на консоли нужно будет включить дополнительные настройки.

Источник изображения: Xbox

В общей сложности поддержку технологии получили более 100 HDR-игр нового поколения. Компания также обещает визуальные улучшения графики для тысяч ранее выпущенных игр с HDR и Auto HDR при их выводе на дисплей с поддержкой Dolby Vision.

В Microsoft отмечают, что технология Dolby Vision Gaming совместима с технологиями нового поколения, доступными на Xbox Series X|S, включая трассировку лучей DirectX, автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), переменную частоту обновления кадров (VRR) и частоту обновления до 120 кадров в секунду в зависимости от возможностей ТВ.

Чтобы проверить ТВ или дисплей на совместимость с технологией Dolby Vision необходимо нажать на кнопку Xbox и открыть меню. Затем следует перейти в «Настройки» — «Общие настройки» — «Возможности ТВ и дисплея» — «Функции 4K ТВ». В Microsoft советуют использовать автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), а для включения самой Dolby Vision необходимо зайти в раздел «Возможности ТВ и дисплея» — «Режимы видео» — «Игры с Dolby Vision».



