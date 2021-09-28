Xbox Series X и Series S получили поддержку технологии Dolby Vision Gaming — она улучшит картинку в совместимых играх

Компания Microsoft развернула поддержку технологии Dolby Vision Gaming на игровых приставках Xbox Series X и Series S. Производитель отмечает, что технология улучшает картинку в играх с помощью дополнительной яркости, контраста и детализации. Для оценки визуальных изменений потребуется совместимый с Dolby Vision монитор или телевизор, после чего на консоли нужно будет включить дополнительные настройки.

Xbox Series X и Series S получили поддержку технологии Dolby Vision Gaming — она улучшит картинку в совместимых играх

Источник изображения: Xbox

В общей сложности поддержку технологии получили более 100 HDR-игр нового поколения. Компания также обещает визуальные улучшения графики для тысяч ранее выпущенных игр с HDR и Auto HDR при их выводе на дисплей с поддержкой Dolby Vision.

В Microsoft отмечают, что технология Dolby Vision Gaming совместима с технологиями нового поколения, доступными на Xbox Series X|S, включая трассировку лучей DirectX, автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), переменную частоту обновления кадров (VRR) и частоту обновления до 120 кадров в секунду в зависимости от возможностей ТВ.

Чтобы проверить ТВ или дисплей на совместимость с технологией Dolby Vision необходимо нажать на кнопку Xbox и открыть меню. Затем следует перейти в «Настройки» — «Общие настройки» — «Возможности ТВ и дисплея» — «Функции 4K ТВ». В Microsoft советуют использовать автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), а для включения самой Dolby Vision необходимо зайти в раздел «Возможности ТВ и дисплея» — «Режимы видео» — «Игры с Dolby Vision».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Онлайн-экшен Century: Age of Ashes не выйдет 18 ноября, чтобы не пересекаться с Battlefield 2042Онлайн-экшен Century: Age of Ashes не выйдет 18 ноября, чтобы не пересекаться с Battlefield 2042
Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши
Авторы Tomb Raider присоединились к разработке Perfect DarkАвторы Tomb Raider присоединились к разработке Perfect Dark
Создатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon RoarsСоздатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars
Видео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAAВидео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAA
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAAВидео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAA
Ритм-шутер BPM: Bullets Per Minute выйдет на консолях в начале октября, а ПК-версия получила поддержку русского языкаРитм-шутер BPM: Bullets Per Minute выйдет на консолях в начале октября, а ПК-версия получила поддержку русского языка
Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10
Nintendo наконец добавила поддержку Bluetooth-аудио всем консолям SwitchNintendo наконец добавила поддержку Bluetooth-аудио всем консолям Switch
Версии Sherlock Holmes Chapter One для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель относительно изданий для остальных платформВерсии Sherlock Holmes Chapter One для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель относительно изданий для остальных платформ
Страницы ремастера Alan Wake для PS4, PS5 и Xbox Series обнаружили в интернет-магазине RakutenСтраницы ремастера Alan Wake для PS4, PS5 и Xbox Series обнаружили в интернет-магазине Rakuten
Metal Gear Solid 1 и 2, Silent Hill 4 и другие классические игры Konami получили поддержку современных контроллеровMetal Gear Solid 1 и 2, Silent Hill 4 и другие классические игры Konami получили поддержку современных контроллеров
Microsoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4КMicrosoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4К
Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и SТрассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S
Популярный эмулятор консоли PlayStation 3 получил поддержку технологии масштабирования AMD FSRПопулярный эмулятор консоли PlayStation 3 получил поддержку технологии масштабирования AMD FSR
Последние новости
Подгружаем последние новости